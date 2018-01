Tehotné pacientky by mali dostať späť poplatok za urgentnú starostlivosť

Podmienky preplácania liekov na výnimky z verejného zdravotného poistenia sa do konca roka majú prechodne zjemniť. Od začiatku roka na nich platia limity, koľko maximálne z ich ceny môžu zdravotné poisťovne uhradiť. Vo výnimočných prípadoch to môže byť viac ako 90 až 75 percent z ceny. Poslanci tak na žiadosť ministerstva zdravotníctva reagujú na situáciu, ktorá nastala po zmenách v liekovej politike platných od januára. Okrem iného priniesli spomínané novinky v uhrádzaní liekov na výnimky. Nejde o bežné lieky, ale o tie, ktoré nesplnia podmienky vstupu do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia, prípadne výrobcovia o vstup nepožiadajú. Často ide o drahú inovatívnu liečbu rakoviny, neurologických, kardiovaskulárnych či zriedkavých ochorení.

Štát by mal byť pri udeľovaní pokút za nepripojenie sa do elektronického zdravotníctva benevolentnejší. Uloženie sankcie zdravotníkovi by nebolo povinnosťou, ale možnosťou. Urobilo sa to prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu k zákonu o radiačnej ochrane. Návrh z koaličnej dielne reaguje na súčasnú situáciu okolo ezdravia. Mnohí zdravotníci sa totiž sťažovali, že do systému sa nevedia pripojiť, pričom tvrdili, že to nie je ich vina. Žiadali preto formulku okolo sankcií zmeniť v zákone, a to i napriek tomu, že štát im dal prísľub, že pri udeľovaní pokút nebude prísny a bude brať do úvahy objektívne príčiny. Pozmeňujúci návrh hovorí o pokute do výšky 200 eur.