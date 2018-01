Vystavujú doteraz nepublikované fotografie česko-slovenských légií

Podujatia organizujú Francúzske veľvyslanectvo a Francúzsky inštitút na Slovensku v spolupráci s Misiou stého výročia prvej Svetovej vojny a slovenskými inštitúciami.

30. jan 2018 o 12:51 SITA, Stanislava Ivánková

BRATISLAVA. V galérii Francúzskeho inštitútu v bratislavskom Starom Meste si verejnosť môže do 28. februára pozrieť výstavu Vznik česko-slovenských légií. Následne sa výstava presunie do Banskej Bystrice a do Košíc.

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku a Francúzsky inštitút na Slovensku predstavili aj program osláv výročia. Zverejnili tiež výzvy pre školy na predkladanie pedagogických projektov na tému: „Aby sme mohli spoločne budovať, je dôležité pripomínať si“, informoval ďalej v tlačovej správe tlačový atašé Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku.

Okrem týchto podujatí Francúzske veľvyslanectvo na svojej webstránke spustilo k výročiu osobitnú rubriku „1918 – 2018: Francúzsko – Slovensko“.

Priebežne v nej zverejňuje informácie o podujatiach a predstaví aj dobové elektronické dokumenty, ktoré priblížia osobnosť a činnosť generála M. R. Štefánika.