Kiska sa zastal zdravotne postihnutých občanov, chce apelovať na vládu

Podľa prezidenta SR sú základné problémy zdravotne znevýhodnených ľudí nevyriešené.

30. jan 2018 o 13:35 TASR

BRATISLAVA. Za posledné dva roky sa v oblasti zdravotne znevýhodnených ľudí takmer nič nezmenilo. Okrem malých detailov zostali ich základné problémy stále nevyriešené.

Uviedol to prezident SR Andrej Kiska počas utorkového prijatia členov organizácií zastupujúcich zdravotne znevýhodnených ľudí.

"Vieme o problémoch, vieme, ako by sme ich mali vyriešiť, ale nenachádza sa politická vôľa a dostatočné priority na to, aby sa tieto riešenia previedli do praxe," poznamenal prezident.

Ťažko postihnutí ako horúci zemiak

Poukázal to na príklade, keď dlhodobo nevyliečiteľní ľudia musia vždy nanovo podávať posudky o ich zdravotnom stave.

"Hoci z charakteru zdravotného stavu je jasné, že sa nemôžu vyliečiť a ich stav sa môže len zhoršovať. Medzi ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny sa vždy prehadzuje "horúci zemiak", koho je táto zodpovednosť a kto sa má o týchto ľudí postarať," povedal prezident.

Zjednotiť systém posudzovania

Podľa Mareka Machatu z občianskeho združenia Imobilio jedným z riešení je zjednotiť systém posudzovania. "Aby ľudia so zdravotným postihnutím boli posudzovaní jedenkrát za určité obdobie pre všetky príspevky, ktoré štát poskytuje," povedal.

Ako doplnila komisárka pre ľudí so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, je nepochopiteľné, že ak je raz vydaný posudok, že zdravotný stav človeka je nemenný, musí pri ďalších žiadostiach o vydanie finančného príspevku na kompenzáciu prechádzať ďalším posudzovaním.

Kiska poukázal aj na problém včasnej intervencie.

"Ak sa narodí dieťa, ktoré je zdravotne postihnuté, veľmi rýchlo potrebuje najšpičkovejších ľudí, aby mu nastavili správnu liečbu," povedal s tým, že na Slovensku sa nachádzajú zdravotnícke centrá, avšak problémom je ich financovanie.

Prezident bude apelovať

Prezident povedal, že zdravotne znevýhodnení ľudia sa chcú do spoločnosti začleniť.

"Krajina, ktorá posúva problémy sociálne znevýhodnených ľudí na druhú koľaj, sa nemôže nazývať sociálnym štátom," povedal s tým, že to, ako sa dokáže postarať štát o tých najzraniteľnejších, ukazuje, na akej výške spoločnosť je.

Doplnil, že v tejto súvislosti bude opätovne apelovať najmä na rezort práce, sociálnych vecí a rodiny a ministerstvo zdravotníctva.