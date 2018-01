Droba sa vzdal mandátu poslanca, noví zložili sľub

Kanceláriu poslanca vymením za výjazdy za občanmi, oznámil v pléne Droba.

30. jan 2018 o 13:40 (aktualizované 30. jan 2018 o 13:49) TASR

BRATISLAVA. Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba sa vzdal mandátu poslanca Národnej rady SR. Urobil tak na začiatku prvej tohtoročnej schôdze parlamentu.

"Plním svoj sľub a po zvolení za župana sa vzdávam poslaneckého mandátu. Asi mi viac bude vyhovovať manažérska stolička ako poslanecká. Kanceláriu poslanca vymením za výjazdy za občanmi," oznámil v pléne Droba.

Poslanci hlasovaním vzali jeho rozhodnutie na vedomie, a tým mu poslanecký mandát zanikol. V snemovni ho nahradí nitriansky krajský predseda SaS Radoslav Pavelka. Sľub má skladať vo štvrtok.

Viac žien v OĽaNO

V utorok zložili sľub dvaja noví členovia, historička Natália Milanová a zdravotná sestra Elena Červeňáková, obe z OĽaNO

Líder OĽaNO Igor Matovič na tlačovej konferencii po zložení sľubu nových poslankýň uviedol, že hnutie zvyšuje svoj náskok pred ostatnými politickými stranami z hľadiska zastúpenia žien v poslaneckom klube.

"Zo 17 poslancov máme šesť žien. Pre rovnanie, 49-členný klub Smeru-SD má tri poslankyne," povedal Matovič.

Zastúpenie sestier

Matovič je zároveň rád, že 40-tisíc sestier bude mať konečne v parlamente priame zastúpenie v podobe Červeňákovej.

Ako sestra sa teda bude prioritne venovať zdravotníctvu, vyštudovaná učiteľka dejepisu a slovenského jazyka Milanová kultúre a školstvu.

"Uvedomujem si zodpovednosť, ktorú som prevzala za svoje slová, sľuby a činy. Chcem vás ubezpečiť, že zodpovednosti sa nebojím. Poznám ju zo svojej 39-ročnej práce sestry pri lôžku pacienta, kde zodpovednosť za chorého človeka si plne uvedomujete a prežívate," uistila Čeveňáková, ktorá chce byť tlmočníkom požiadaviek pacientov a sestier.

Dôraz na históriu

Milanová uviedla, že história je jej srdcovka a jej filozofiou je urobiť všetko pre to, aby si ju obľúbili a porozumeli jej už deti.

"Pretože poznanie minulosti nám umožňuje lepšie porozumieť súčasnosti a tvoriť lepšiu budúcnosť. Aj preto som napísala knižku pre deti Dejiny statočného národa slovenského a neskôr založila zážitkové divadlo na Slovensku, kde deťom hravo a zábavne predstavujeme udalosti a osobnosti slovenských dejín," informovala.

Nová poslankyňa Milanová bude o niekoľko týždňov rodiť. "Do pôrodu chcem pracovať čo najdlhšie, ako sa bude dať. Neviem síce, či sa mi podarí nastúpiť plnohodnotne do práce hneď po šiestich týždňoch, ale na júnovej schôdzi by som sa už rada naplno zúčastnila," dodala.

Milanová a Červeňáková nastúpili do parlamentu ako náhradníčky za Eriku Jurinovú a Jozefa Viskupiča. Tí boli vlani v novembri zvolení za županov a v súlade so svojím predvolebným sľubom sa vzdali mandátov v Národnej rade.