Roko bude viesť slovenský dom v Pjongčangu za vlastné

Agentúra Roko bude mať na starosti slovenský dom už ôsmy raz. Čiastočne aj pre verejnosť.

1. feb 2018 o 16:42 Roman Cuprik

BRATISLAVA. V minulosti bola spätá s Rezešovcami a bývalým hercom Michalom Gučíkom, poradcom predsedu parlamentu Andreja Danka z SNS. Dnes sa o nej píše najmä v súvislosti s rôznymi škandálmi okolo slovenského domu na olympijských hrách.

Agentúra Roko bude mať na starosti slovenský dom už po ôsmy raz, tento rok v Pjongčangu ho však bude financovať bez pomoci štátu.

Pred hrami v Riu v roku 2016 ministerstvo školstva poslalo ako dotáciu na prevádzku domu milión eur Slovenskému olympijskému výboru, ktorý bez toho, aby zverejnil súťažné podklady či zmluvu len oznámil, že zákazku dostane Roko.

Tentoraz štát na slovenský dom nevyčlenil nič, no agentúra Roko oň aj tak mala záujem, tvrdí hovorca výboru Ľubomír Souček. „Museli si na to zohnať peniaze. Je to ich biznis projekt,“ povedal.

Dom, v ktorom chcú predstaviť Slovensko, by mal byť v priestoroch kaviarne, na dvoch poschodiach s celkovou rozlohou 400 štvorcových metrov. Medzi sponzormi domu sú aj Transpetrol či strážna firma Bonul, blízka vládnemu Smeru.

Koľko firmu slovenský dom bude stáť, žiadna zo strán neprezradila. Bez štátnych peňazí už dom prevádzkovala aj v minulosti, napríklad v Turíne. Stála za ním aj na zimnej olympiáde v Soči, keď hrozilo, že krajina pre nedostatok peňazí nebude mať žiadny dom.

Známa firma

V predstavenstve agentúry spätej s privatizérmi Rezešovcami z čias vlád Vladimíra Mečiara z HZDS sedeli v minulosti herec a podnikateľ Michal Gučík či spisovateľ a textár Kamil Peteraj.

Za štátne peniaze robila aj kampane k neúspešným slovenským pokusom usporiadať zimnú olympiádu. Dnes ju vedú podnikatelia Peter Kuba a Alexander Linczényi.