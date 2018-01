Remišová kritizuje dôvody vlády na zníženie počtu obecných poslancov

Argument vlády o šetrení finančných prostriedkov je podľa nej zavádzajúci.

31. jan 2018 o 6:37 (aktualizované 31. jan 2018 o 13:28) TASR, SITA

BRATISLAVA. Opozičná poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO) žiada ministra vnútra vypustiť z novely zákona o obecnom zriadení ustanovenie, ktoré má znížiť počet obecných poslancov.

Ako uviedla v parlamentnej rozprave, nemôže súhlasiť s dôvodmi, ktorými má byť vyššia efektivita obecných zastupiteľstiev, či znižovanie finančných prostriedkov na odmeny poslancov.

Argument o šetrení prostriedkov

„Zníženie počtu obecných poslancov by znamenalo získanie menšieho počtu ochotných poslancov na presadenie kontroverzných návrhov starostov a primátorov, či kratšiu diskusiu na rokovaní obecného zastupiteľstva. O efektivite zastupiteľstva predsa nevypovedá počet poslancov, ale ich príprava a postoj k povinnostiam vyplývajúcim z funkcie poslanca,“ zdôraznila.

Taktiež argument vlády o šetrení finančných prostriedkov je podľa nej zavádzajúci.

„Jednak doložka vplyvov k vládnemu návrhu zákona neuvádza žiadny dosah na rozpočet verejnej správy, jednak ´ušetrené´ peniaze zostanú v rozpočte obce a môžu byť pokojne použité napríklad na kúpu nového koberca do kancelárie starostu,“ povedala.

V druhom čítaní

Novela, ktorá je v druhom čítaní a hlasovať by sa malo o nej v stredu, znižuje počet poslancov obecných zastupiteľstiev predovšetkým v mestách a vo väčších obciach a upravuje ich odmeny stanovením finančného stropu.

"Slovenská republika má viac ako dvojnásobne vyšší podiel komunálnych poslancov na 100-tisíc obyvateľov, ako je priemer Európskej únie," konštatuje sa v predkladacej správe.

Obce do 10-tisíc obyvateľov by mali mať po novom troch až 11 poslancov, mestá do 100-tisíc obyvateľov 11 až 21 poslancov a mestá nad 100-tisíc obyvateľov 21 až 25 poslancov.

Kaliňák: Počet poslancov sa zrejme nezníži

Počet poslancov obecných zastupiteľstiev sa zrejme nezníži. Pripúšťa to minister vnútra Robert Kaliňák (Smer), ktorý zníženie priniesol do Národnej rady SR v novele zákona o obecnom zriadení. Poukazuje, že návrh v podstate pochádza od Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a on je len sprostredkovateľ.

Rozhodnutie o znížení obecných poslancov má v rukách plénum parlamentu.

Koaliční poslanci navrhujú odstrániť z novely zníženie, podobný názor majú aj viacerí poslanci v opozícii. "Predpokladám, že zníženie neprejde. Dochádza k diskusii a Národná rada rozhodne, ako bude zákon na konci dňa vyzerať. Nemám dôvod byť sklamaný," uviedol novinárom Kaliňák.

Zamýšľané zníženie počtu obecných poslancov malo zvýšiť efektivitu obecných zastupiteľstiev aj šetriť peniaze. Rezort argumentoval v prospech zmeny aj tým, že Slovensko má komunálnych poslancov viac, ako je bežné v EÚ.