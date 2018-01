Prieskum Focus: Smer si drží prvenstvo, Progresívne Slovensko by sa do parlamentu nedostalo

Prieskum agentúry Focus prvýkrát do merania politických preferencií zahrnul aj novú stranu Progresívne Slovensko

31. jan 2018 o 11:14 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Ak by sa parlamentné voľby konali koncom januára, zvíťazil by Smer so ziskom 25,5 percenta. V porovnaní s novembrovým prieskumom agentúry Focus si tak polepšil o takmer jedno percento. Nasleduje opozičná strana SaS, ktorú by volilo 13,1 percenta a opozičné hnutia OĽaNO so ziskom 11,4 percenta a Sme rodina podnikateľa Borisa Kollára, ktoré by volilo deväť percent.

Koaličná SNS by získal 8, 6 percenta. Dlhodobé mierne klesanie preferencií pre stranu skončilo a ustálila sa okolo ôsmich percent.

Nová strana Progresívne Slovensko by získala 1,9 percenta. Od vstupu do parlamentu by ju delilo vyše troch percent. Pre Progresívne Slovensko však ide o prvé meranie preferencií. Pred vyše dvoma týždňami malo hnutie v Žiline prvý snem, kde zvolili za predsedu hnutia Ivana Štefunka.

Extrémistická ĽSNS Mariana Kotlebu od novemobrových župných volieb stále klesá. V porovnaní s vyše 10-timi percentami, ktoré jej nameral Focus začiatkom októbra, by ju teraz volalo 8,1 opýtaných. Kotleba v župných voľbách v Banskej Bystrici prehral s demokratickým kandidátom Jánom Lunterom a na poste župana skončil.

Päťpercentnú hranicu pre vstup do parlamentu prekročil tesne Most-Híd so ziskom 5,7 percenta. Mimoparlamentné KDH by volilo 7, 4 percenta ľudí.

Prieskum FOCUS január 2018 agentúrou Focus v období od 23.01.2018 do 28.01.2018 Do parlamentu postupujú len strany, ktoré získajú aspoň 5 percent hlasov

