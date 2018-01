Kaliňák: Faktúry za lety sme neposielali prezidentskej kancelárii, ale firme KTAG

Minister povedal, že je pripravený opäť vystaviť faktúry za jeho lety.

31. jan 2018 o 12:52 TASR

video //www.sme.sk/vp/36440/

BRATISLAVA. Premiér Robert Fico (Smer) si za svoje súkromné lety vrtuľníkom zaplatil. Novinárom to povedal minister vnútra Robert Kaliňák (Smer), ktorý kritizuje prezidenta SR Andreja Kisku za neplatenie faktúr za súkromné lety vládnym špeciálom domov do Popradu.

"Tie, čo neboli pracovné, tie boli platené," povedal o premiérových súkromných letoch Kaliňák.

Tvrdí, že sú stornované

Zopakoval, že prezident Kiska faktúry neplatil, preto mu ich ministerstvo vnútra prestalo vystavovať. Dnes nevie faktúry predložiť, lebo sú stornované. Kaliňák tvrdí, že ak je záujem ich vystaviť opäť, urobia to.

Zopakoval, že faktúry neposielali na adresu Kancelárie prezidenta SR, lebo išlo o súkromné lety. Mala by ich preto mať firma KTAG.

"Faktúry sme neposielali na kanceláriu, to je zbytočné, zas to zaplatí štát. Má to zaplatiť ten, kto to použil na súkromné účely," povedal Kaliňák. Na otázku, či faktúry dostala firma KTAG povedal, že asi áno.

Kauza prezidentových letov do Popradu sa ťahá už niekoľko mesiacov. Medzi predstaviteľmi vládneho Smeru a prezidentom vládne napätie ohľadom týchto letov, na ktoré hlava štátu v minulosti využívala štátnu letku.

Kiska tvrdí, že Kaliňák mu to sám ponúkol. Minister oponuje, že ponuka sa týkala iba pracovných letov, načo Kancelária prezidenta SR reagovala, že v prípade hlavy štátu neexistuje rozdiel medzi služobnou a súkromnou cestou. Premiér Robert Fico (Smer-SD) Kisku listom vyzval, aby za tieto lety uhradil takmer milión eur.

Faktúry môže opäť vystaviť

Kaliňák pred pár dňami povedal, že je pripravený prezidentovi opäť vystaviť faktúry za jeho lety domov do Popradu.

Uviedol to v reakcii na to, že Kancelária prezidenta SR poprela jeho informáciu, že v minulosti dostávala faktúry za tieto lety, ale ich neuhrádzala.

Kaliňák zároveň potvrdil svoje nedávne vyhlásenie, že prezidentovi pošle faktúru za čistenie interiéru štátneho lietadla, ktoré sa vrátilo z prezidentovej cesty do Mexika celé ovracané. Odmietol reakciu prezidentskej kancelárie, že je ľudsky úbohé vysmievať sa ľuďom za to, ak im je v lietadle nevoľno.

"Ja sa k tomu nechcem vracať, myslím si, že oni veľmi dobre vedia, aký žúr tam bol na tej palube, a že teda to nesúviselo s tým, že niekto sa bál lietania, alebo boli turbulencie. To je trápna obrana," uviedol Robert Kaliňák.