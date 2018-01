V Kiskovej firme si na faktúry nespomínajú, Kaliňák by nimi aj tak nič nevymohol

Ak by na ministerstve vnútra boli presvedčení, že Kiska letmi poškodzuje štát a nemá na ne nárok, faktúry by podľa advokáta nestornovali.

31. jan 2018 o 19:54 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. V spore o uhradenie letov prezidenta Andreja Kisku domov do Popradu sa minister vnútra Robert Kaliňák zo Smeru zamotáva. Najprv tvrdil, že ministerstvo poslalo Kiskovi faktúry za súkromné lety, no jeho podriadení na infožiadosť odpovedali, že Prezidentskej kancelárii nič neposielali.

Teraz prišiel s tvrdením, že faktúry zaslali firme KTAG, kde je Kiska spoločníkom. Ak by to naozaj urobili, išlo by o právny nezmysel: firma nemá žiadnu povinnosť faktúry zaplatiť.

"Faktúra musí nadväzovať na existujúci právny vzťah," vysvetľuje advokát Jozef Herbulák.

Platiť by firma KTAG musela jedine vtedy, ak by si prepravu prezidenta do Popradu objednala a uzavrela by s ministerstvom o tom zmluvu. Kiska však letku využíval ako prezident.

Ak má Kaliňák pocit, že Kiska sa bezplatnými letmi do Popradu neoprávnene obohatil, mal mu podľa Herbuláka ako fyzickej osobe po správnosti poslať výzvu a nie rovno faktúru. "V právnej rovine je posielanie faktúry prezidentovej firme neodôvodnené," hovorí.