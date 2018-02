Trebišov skryl prostitútky, deti vraj medzi nimi nie sú a syfilis sa týka iba Rómov

TREBIŠOV. Je taká hustá hmla, že vidno len na pár krokov. Hlavnú Štefánikovu ulicu v Trebišove osvetľuje niekoľko lámp, ktorých mihotavé svetlo spolu s hmlou vytvára atmosféru ako z hororového filmu. Ulica je známa tým, že na nej postávajú prostitútky. Niečo ako kedysi bratislavská Krížna alebo výpadovka zo Žiaru nad Hronom.

"Štrnásť-, pätnásť-, šestnásťročné," hovorí o veku prostitútok koordinátor zdravotníckych asistentov z trebišovskej osady Eugen Miľo. Väčšina z nich vraj pochádza práve z nej.

Denník SME v Trebišove pátral po informáciách o sexuálnom zneužívaní detí z miestnej rómskej osady, na ktoré pred dvoma týždňami pri zdôvodňovaní epidémie syfilisu upozornila miestna kožná lekárka Mária Ferková. "To sú osem-, desaťročné slečny. To už patrí do rúk polície," povedala.

Chorobnosť na syfilis bola vlani v okrese Trebišov až šestnásťkrát vyššia ako celoslovenský priemer, ako jednu z príčin označili lekári a hygienici prostitúciu.

Potemkinova dedina

V pondelok po ôsmej večer však žiadnu prostitútku na vykričanej ulici nevidno. V zime, hmle a tme stoja na rohu bývalej pekárne dvaja členovia rómskej hliadky, ktorí spolupracujú s mestskou políciou.

Pri bývalej pekárni sa začína osada, ktorú v Trebišove všetci volajú tábor. V troch rozpadnutých bytovkách a desiatkach chatrčí z dreva, plechu a kartónu v nej podľa odhadov žije až 5500 ľudí.

"Vyčistili to spolu s rómskou poriadkovou službou," vraví o ulici bez prostitútok zdravotnícky asistent Ján Zajac, ktorý žije v osade a šíri tam osvetu.

"Ty vieš, ako nás oháňajú žandári," reprodukuje pondelkový telefonát so svojím kamarátom z osady, ktorého sa pýtal, prečo nie je večer v meste. "Oni už vedeli, že ste tu," naráža na prítomnosť redaktorov SME v meste. Jeho slová naznačili reportérom aj pracovníci hotela Zemplín, v ktorom boli ubytovaní. Vraj majú chodiť častejšie, aby bol v meste poriadok.

"Ak ste počas návštevy Trebišova nevideli v uliciach mesta ženy vykonávajúce prostitúciu, tak je to dôsledok účinných metód mestskej polície. To nás veľmi teší," reagovala na to hovorkyňa mestského úradu Martina Mištaničová.