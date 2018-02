Akademický maliar Kráľ: Fejky sa môžu dostať aj do renomovaných dražieb

Falzifikáty slovenských maliarov pribúdajú. Najčastejšie ide o diela staršej generácie, ktoré prenikajú už aj do sveta.

31. jan 2018 o 19:01 Peter Kováč

Problém s rozoznaním originálu od falzifikátu môžu mať aj skúsení odborníci. V porovnaní s laikmi ich však podvodníci oklamú oveľa ťažšie, hovorí akademický maliar PAVOL KRÁĽ, ktorý je zároveň predsedom Slovenskej výtvarnej únie.

Je falzifikovanie slovenských umelcov vo svete časté?

„Nie som odborník na posudzovanie falzifikátov, čiže z pohľadu štatistiky neviem hovoriť o relevantných dátach. Je však fakt, že z môjho pohľadu takéto falzifikáty pribúdajú.

Je to na jednej strane aj sympatické, keďže už aj slovenskí autori stoja za to, aby sa falšovali a predávali vo svete. V úvodzovkách je to taký pozitívny obraz nášho umenia. Hovoríme hlavne o staršej generácii, od Galandovcov smerom dozadu, čiže Benka, Bazovský či Alexy."

Ako sa dá brániť pred kúpením falzifikátu?