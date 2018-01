Dozoroval evanjelickú cirkev: Prekáža mi, keď fašisti zneužívajú Štúrove výroky

Juraj Holčík, otec predsedu Slovenskej evanjelickej jednoty Jána Holčíka, dostal ocenenie Spravodlivý medzi národmi.

Kňaz Juraj Holčík bol všestranne nadaný človek, ktorý vďaka znalosti nemčiny mohol pomáhať partizánom v tyle nepriateľa, spomína jeho syn Ján Holčík, ktorý mal vtedy šesť rokov. Keďže počas vojny jeho otec zachránil viacerých Židov, v stredu si za otca prevzal ocenenie Spravodliví medzi národmi. Holčík ako bývalý generálny dozorca evanjelickej cirkvi augsburského vyznania hovorí, že jeho cirkev sa s antisemitizmom vo svojich radách dávno vyrovnala.

Ako prebiehalo prihlásenie vášho otca na toto ocenenie?

„Pred troma rokmi som sa zoznámil v Piešťanoch s jedným židovským turistom a medzi rečou som mu spomenul môjho otca.

On sa toho ujal, po dvoch mesiacoch ako sme si písali si vypýtal podklady v angličtine. V januári minulého roka mi prišlo oznámenie, že môj otec bude medzi spravodlivými, ale keďže bolo pár dní po slávnostnom oceňovaní, tak sa to presunulo na tento rok.“

Ako si spomínate na vojnu?

„Bol som malý chlapec, keď skončila vojna, mal som len osem rokov. Pamätám si, že na našej záhrade boli zakopaní Nemci.

S kamarátom Paľom, synom kňaza Jána Bakoša, sme im chodili kradnúť benzín. Mali zakopané sudy a my sme ich vypúšťali do fľašiek. Neviem prečo nám to napadlo, ale robili sme veľa takýchto vylomenín, zbierali sme muníciu a podobne. Bol to adrenalín.

Takisto si pamätám, ako sme raz našli útočný granát a snažili sme sa ho kameňom otvoriť. Našťastie nás našiel otec. Vtedy som dostal životnú bitku remeňom, tri dni som si nesadol. Ale keby prišiel o niekoľko sekúnd neskôr, nemuseli sme už žiť.“

Zažili ste aj nemecké bombardovanie?