Vodné zdroje bude chrániť prísnejšia novela, zameria sa na motory aj odpad

Zákon prináša aj zákaz plavidiel so spaľovacím motorom v najprísnejších ochranných pásmach.

1. feb 2018 o 11:04 TASR

BRATISLAVA. Ochrana vody na Slovensku sa má výrazne posilniť.

Ministerstvo životného prostredia SR si to sľubuje od zmien vo vodnom zákone a v zákone o vodovodoch a kanalizáciách, o ktorých v úvode tretieho rokovacieho dňa 26. schôdze NR SR diskutujú poslanci.

Nové pravidlá pre spaľovacie motory

Vynovený vodný zákon prináša zákaz plavidiel so spaľovacím motorom v najprísnejších ochranných pásmach vodárenských zdrojov, jasnejší postup pri posudzovaní vodných elektrární aj prísnejšie pravidlá pri nakladaní s odpadovými vodami.

"Zrejme nikoho netreba presviedčať, že ochrana vody je pre každú krajinu tá najpodstatnejšia záležitosť. A naša novela výrazne zvyšuje a zefektívňuje ochranu toho najcennejšieho, čo máme," povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Zmeny majú vychádzať z doterajších skúseností pri uplatňovaní legislatívy na ochranu vody.

Nové pravidlá majú preto platiť pre plavidlá so spaľovacím motorom. Tie budú mať zakázanú plavbu, kotvenie či státie v najprísnejšom I. a II. stupni ochranných pásiem vodárenských zdrojov.

V III. stupni ochranných pásiem vodárenských zdrojov sa zakazuje plavba s dvojtaktnými motormi, ktoré majú napríklad vodné skútre.

Kontrola vodných diel aj odpadových vôd

Novela vodného zákona sa zaoberá aj posudzovaním stavieb spojených s vodným tokom, najmä protipovodňových opatrení, vodných elektrární, prístavov či mostov.

Stavby totiž môžu spôsobiť zhoršenie stavu útvaru podzemnej aj povrchovej vody. Celý postup posudzovania bude preto podliehať režimu správneho poriadku.

V praxi to podľa envirorezortu prinesie jasnejšie pravidlá pri posudzovaní diel. Okrem posudzovania vplyvov na životné prostredie bude samostatné konanie za spoluúčasti Výskumného ústavu vodného hospodárstva a verejnosti.

Legislatíva zavádza aj účinnejšie kontroly v oblasti odpadových vôd. Ich zneškodňovanie má byť pod väčším drobnohľadom. Má sa tak reagovať na situáciu, keď odpadové vody zo žúmp predstavujú riziko pre životné prostredie a ochranu vody.

Vlastníci nehnuteľností so žumpami musia aj v súčasnosti zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd, no po novom budú musieť na požiadanie obce alebo príslušného okresného úradu predložiť doklad o zneškodnení.