Počet komunálnych poslancov zostane zachovaný

1. feb 2018 o 11:56 (aktualizované 1. feb 2018 o 19:04) TASR, SITA

BRATISLAVA. Počet poslancov obecných zastupiteľstiev sa nezníži.

Národná rada SR totiž 127 hlasmi schválila pozmeňujúci návrh Petra Antala z Mosta-Híd. Ten zmenil pôvodný zámer novely zákona o obecnom zriadení, ktorým bolo aj zníženie počtu obecných poslancov. Zákon ako taký schválili poslanci 81 hlasmi.

Novelu prinieslo do parlamentu ministerstvo vnútra, šéf rezortu Robert Kaliňák hovorí, že je to v podstate návrh Združenia miest a obcí Slovenska a on ho len sprostredkoval.

Zníženie počtu poslancov malo zvýšiť efektivitu obecných zastupiteľstiev aj šetriť peniaze. Rezort argumentoval aj tým, že Slovensko má komunálnych poslancov viac, ako je bežné v EÚ.

Právna norma rieši aj platy komunálnych poslancov, ktoré dostanú stropy. Odmena poslanca obecného zastupiteľstva sa bude odvíjať od základného mesačného platu starostu obce.

Obce bez zastupiteľstiev sa pripoja k susedom

Zároveň novela reaguje na situáciu tzv. nefunkčných obcí. Ide o tie, v ktorých sa ani v opakovaných voľbách do orgánov samosprávy nepodarí zvoliť žiadny orgán obce, teda starostu alebo obecné zastupiteľstvo.

Po novom ju bude môcť vláda svojím nariadením pričleniť k susediacej obci, tá s tým však musí súhlasiť. Poslanec Mosta-Híd Peter Antal pri tejto veci presadil ďalší pozmeňujúci návrh, podľa ktorého sa bude brať do úvahy aj národnostné zloženie obce, ktorá sa má pričleniť k susediacej obci.

"Viaže nás k tomu aj Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov," poukázal.

Vyššia informovanosť o činnosti zastupiteľstva

Antal presadil aj to, aby obec informovala o konaní miestneho referenda aj ďalšími spôsobmi, nie iba na úradnej tabuli a webovom sídle obce.

A tiež, aby hlavný kontrolór musel vykonať kontrolu aj na podnet starostu či primátora a nie iba zastupiteľstva. Má sa to týkať iba vecí, ktoré neznesú odklad.

K novele podali viaceré návrhy aj opoziční poslanci, ktorým ale neprešli. Rovnako ako koaliční kolegovia odmietali zníženie počtu poslancov.

Zároveň chceli napríklad upraviť pravidlá miestneho referenda v prípade odčleňovania obce, tiež navrhovali rozšíriť množstvo zverejňovaných informácií o obci, sprísniť zodpovednosť starostu a jeho zástupcu, zaviesť centrálny register nariadení obcí prístupný verejnosti.