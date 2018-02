Študentov sklamal dvojročný sklz a nízka dotácia na opravu internátov

Predseda Študentskej rady vysokých škôl uviedol, že pre vládu nie sú mladí ľudia prioritou.

1. feb 2018 o 13:43 TASR

BRATISLAVA. Poskytnutie desiatich miliónov eur a rovnakej sumy bez garancie nie je splnením sľubu premiéra SR Roberta Fica z roku 2015, ale iba slabá náplasť na alarmujúci stav internátov v krajine.

Uviedol to predseda Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) Bálint Lovász po tom, čo v stredu (31.1.) koaliční lídri sľúbili, že okamžite uvoľnia na rekonštrukciu vysokoškolských internátov desať miliónov eur.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Kompromis na úkor študentov

Ak sa bude ekonomike dariť, v druhom polroku tohto roka by na tieto účely mohla ísť rovnaká suma.

“ Robert Fico a jeho ministri nespravili za posledných desať rokov nič pre obnovu internátov na Slovensku. „ MIROSLAV DRAGUN, PODPREDSEDA KDMS

"Sme sklamaní, že v čase, kedy ministerstvo financií komunikuje vynikajúce výsledky slovenskej ekonomiky, je koalícia ochotná uvoľniť len 20 percent sumy z pôvodného sľubu. Namiesto včasného riešenia problému sme dospeli k dvojročnému sklzu a poklesu dohodnutej finančnej podpory," skonštatoval Lovász.

Takýto postup podľa jeho slov nenasvedčuje tomu, že pre vládu SR sú mladí ľudia prioritou. "Rozhodnutie poskytnúť pätinu sľúbenej sumy jednoznačne vnímame ako kompromis na úkor študentov," doplnil.

Desať rokov bez podpory

Kresťanskodemokratická mládež Slovenska (KDMS) považuje prísľub koaličných lídrov za pľuvanec do tváre študentom.

Prečítajte si tiež: Fico cíti morálny dlh, na internáty pôjde desať miliónov eur

"Robert Fico a jeho ministri nespravili za posledných desať rokov nič pre obnovu internátov na Slovensku. Koaliční lídri sa sľubom desať alebo 20 miliónov na rekonštrukciu internátov snažia zalepiť oči študentom," povedal podpredseda KDMS Miroslav Dragun.

"Som veľmi rada, že sa nám s podporou SNS podarilo získať finančné prostriedky, ktoré pomôžu zlepšiť život tisíckam študentov na internátoch," uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.

Rezort školstva žiadal sumu 20 miliónov eur na modernizáciu študentských domovov ako jednu zo svojich priorít aj v rozpočte na rok 2018, vyčleniť sa ju však podarilo až dodatočne.

Modernizácia z peňazí na prevádzku

Internáty by mali prejsť nevyhnutnými opravami striech, výmenou okien i vnútorného zariadenia. Taktiež by sa malo realizovať zateplenie budov, a to prostredníctvom takzvaných EPC projektov.

Tie spočívajú v uzavretí zmluvy medzi vybraným poskytovateľom energetických služieb a vlastníkom budovy, pričom náklady na modernizáciu sa splácajú z financií ušetrených za prevádzku.

Prečítajte si tiež: Lubyová prisľúbila milióny na obnovu vysokoškolských internátov

"Eurofondy zďaleka neznamenajú riešenie. Príprava projektov je finančne a administratívne náročný proces a nerieši problém s kvalitou ubytovania. Zastaraný interiér, jadro, sociálne zariadenia a rozvody predstavujú najvážnejšie nedostatky internátov. Ich výmenu je nutné riešiť paralelne s prácami, ktoré majú byť hradené z eurofondov," skonštatoval Lovász.

ŠRVŠ vyzvala na rokovanie strany Smer-SD, SNS a Most-Híd. Zároveň sa v nasledujúcich dňoch stretne s rektormi univerzít, riaditeľmi študentských domov a zástupcami ubytovaných študentov, aby o problémoch diskutovali.