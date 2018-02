Obecní poslanci prišli o dôležité právomoci, upozornili poslanci OĽaNO

Poslanci už nemôžu odhlasovať miestne referendum, novela posilňuje pozíciu starostov.

1. feb 2018 o 14:25 TASR

BRATISLAVA. Novela zákona o obecnom zriadení, ktorú schválila Národná rada SR, posilňuje právomoci starostov a berie právomoci občanom a obecným poslancom.

Uviedla to poslankyňa OĽaNO Veronika Remišová.

"Sťažuje možnosť vyhlásiť miestne referendum, ak starosta hrubo porušuje zákon," povedala na tlačovej konferencii v parlamente.

Odobraté právomoci poslancom

Dodala, že ak chceme, aby v komunálnych voľbách kandidovali čestní ľudia, aby sa občania zaujímali o svoju obec a správu vecí verejných, "tak by sme im mali právomoci dávať a nie ich brať".

Poslanec Ján Budaj z OĽaNO poukázal na niektoré zmeny, ktoré prešli a podľa neho oslabujú účasť občanov na správe vecí verejných. "Poslanci už nemôžu odhlasovať miestne referendum, zobrala sa im táto právomoc," konkretizoval.

Peter Antal z Mosta-Híd v novele presadil, aby hlavný kontrolór musel urobiť kontrolu nielen na podnet obecného zastupiteľstva, ale aj na podnet starostu, ak vec neznesie odklad.

To sa Budajovi nepáči. Podľa jeho slov má hlavný kontrolór kontrolovať starostu. "Na čo mu on potrebuje dávať úlohy?" pýta sa.

Menej kontroly nad primátormi

Podľa poslanca OĽaNO Gábora Grendela jediným cieľom novely bolo menej kontroly primátorov a starostov. Poukázal, že pôvodný návrh neprešiel ani v koalícii, koaliční poslanci ho upravili. Zmenili aj pôvodný zámer novely. Tá počítala so znížením počtu obecných poslancov. Ku zníženiu tak nedôjde.

Novelu prinieslo do parlamentu ministerstvo vnútra, šéf rezortu Robert Kaliňák (Smer-SD) povedal, že je to v podstate návrh Združenia miest a obcí Slovenska a on ho len sprostredkoval.

Novela reaguje aj na situáciu tzv. nefunkčných obcí. Ide o tie, v ktorých sa ani v opakovaných voľbách do orgánov samosprávy nepodarí zvoliť žiadny orgán obce, teda starostu alebo obecné zastupiteľstvo.

Po novom ju bude môcť vláda svojím nariadením pričleniť k susediacej obci, tá s tým však musí súhlasiť.

K novele podali viaceré návrhy aj opoziční poslanci, ktorým však neprešli. Chceli napríklad upraviť pravidlá miestneho referenda v prípade odčleňovania obce, tiež navrhovali rozšíriť množstvo zverejňovaných informácií o obci, sprísniť zodpovednosť starostu a jeho zástupcu, zaviesť centrálny register nariadení obcí prístupný verejnosti.