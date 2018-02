Koalícia sa sporí, kto má odhŕňať chodníky

Most–Híd navrhuje, aby za chodníky pred domami boli po novom zodpovedné mestá, v koalícii nemá úplne jasnú podporu.

1. feb 2018 o 18:43 Peter Kapitán

BRATISLAVA. Ak sa dnes niekto šmykne na zľadovatenom chodníku pred rodinným domom a ublíži si, zodpovednosť nesie majiteľ domu. Hoci chodník mu nepatrí, musí ho očistiť od snehu či ľadu, inak mu hrozí pokuta do 33 eur. Firmy môžu zaplatiť až 6638 eur.

Ministerstvo dopravy, ktoré vedie Arpád Érsek z Mosta-Hídu teraz v novele zákona o cestnej premávke navrhuje, aby zodpovednosť za zimnú údržbu chodníkov úplne prešla na mestá a obce. Proti návrhu sa postavil koaličný poslanec Michal Bagačka zo Smeru.

„Zmena do tejto novely nepatrí, nikde som tiež nevidel nejakú tabuľku, aký vplyv by to mohlo mať na rozpočet samospráv,“ hovorí Bagačka. Proti je podľa neho aj Združenie miest a obcí Slovenska.

Naopak, Združenie bytového hospodárstva na Slovensku zámer ministerstva ešte v septembri podporilo. Sneh pred bytovkami musia dať odhŕňať práve správcovia.

„Odčerpáva to peniaze z fondu opráv a údržby bytového domu, ktoré sú prioritne určené na prevádzku a údržbu, nie na nákup posypovej soli či lopát,“ povedala vtedy pre agentúru SITA šéfka združenia Anna Krajčiová.

Protiústavná norma