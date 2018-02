Falšovateľom obrazov sa darí, beztrestne bohatnú

Za výrobu či obchodovanie s falzifikátmi hrozia dvojročné, výnimočne aj desaťročné tresty. Súdy ich udelia zriedka.

1. feb 2018 o 21:23 Peter Kováč

BRATISLAVA. Na Slovensku sa otvorene hovorí o šiestich falzifikátorských dielňach, falošné umelecké diela sú voľne na predaj na internete, no podvodníci trestom unikajú. Za falšovanie kultúrnych diel za posledných päť rokov neodsúdili nikoho.

Súdy ťažko preukazujú vinu, keďže predávajúci zvyčajne tvrdia, že ani netušili, že dielo je falzifikát, odpovedajú odborníci. Neraz majú aj falošné certifikáty pravosti, a tak mnohí laici ani netušia, že im na stene visia bezcenné kópie obrazov známych autorov ako Anton Jasusch, Martin Benka, Július Jakoby či Ladislav Medňanský.

„Takéto veci plynú do stratena. Podvodníci sa, navyše, ani veľmi nebránia vrátiť peniaze. Je to taká ruská ruleta. Z dvadsiatich predaných falzifikátov to vyjde možno v troch prípadoch a už zarobia,“ vysvetlil riaditeľ slovenskej aukčnej spoločnosti SOGA Ján Abelovský.

Aj Petrovi Sečkárovi, na ktorého prípad poukázal denník SME, mníchovská spoločnosť Art Trading peniaze bez ďalších otázok vrátila.

Na nemeckej odnoži aukčného portálu eBay si kúpil koncom roka šesť obrazov od autorov slovenskej moderny za štyritisíc eur. O pár dní mu aukčná spoločnosť oznámila, že ide o falzifikáty.

Art Trading do dražieb však aj naďalej dáva desiatky ďalších obrazov od slovenských velikánov, za ktoré žiada veľmi mierne sumy. „Zvyčajne je to okolo tých 1500 eur. Nedávno však viaceré dražby končili na sume cez štyritisíc eur,“ hovorí Sečkár.

Nemecká spoločnosť dodávateľa obrazov tají, no pripustila, že ide o Slováka, ktorý sa zbavuje väčšej zbierky v Bratislave. Policajné prezídium na otázky o vyšetrovaní falšovania obrazov od pondelka neodpovedalo.

Falšujú aj podpisy