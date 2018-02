SaS a OĽaNO rokovali o spolupráci v komunálnych voľbách, KDH postup kritizovalo

KDH pripomína úspech širšej spolupráce v minuloročných voľbách do VÚC.

2. feb 2018 o 10:20 TASR

BRATISLAVA. Opozičné strany SaS a OĽaNO rokovali o uzavretí koaličnej zmluvy do tohtoročných komunálnych volieb. Zatiaľ ju nepodpísali, rokovania ešte pokračujú. TASR to potvrdili predstavitelia oboch strán.

"Predstavitelia SaS sa stretli so zástupcami OĽaNO, rokovania budú pokračovať. O ďalšom priebehu budeme informovať," uviedla hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.

Dohoda by mala byť medzi dvojicou strán, čo nedávno kritizovalo KDH. To pripomína úspech širšej spolupráce v minuloročných voľbách do vyšších územných celkov. SaS aj OĽaNO hovoria, že sa nebránia opätovnému pribratiu KDH.

KDH však nie je celkom spokojné s takýmto postupom. Chce vedieť, ako je to s dohodou. "Tí, ktorí sedia pri stole, robia dohody. A tí, ktorí pri stole nesedia, sa zvyknú ocitnúť na jedálnom lístku," uviedlo KDH.

Kresťanskí demokrati tvrdia, že nebudú "na jedálnom lístku". "Ak sa navzájom dohodnúť neviete a s nami sa dohodnúť nechcete, je potrebné to korektne povedať," odkazuje hnutie stranám SaS a OĽaNO.

Opozičné strany už diskutujú o možných kandidátoch na primátorov a starostov. Kandidáta na bratislavského primátora by malo navrhnúť OĽaNO. Spomínajú sa poslanci NR SR za hnutie Ján Budaj a Gábor Grendel, aj starosta Vajnôr Ján Mrva a starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.