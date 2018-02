Lekárom vzniká povinnosť obhliadky mŕtvol, žiadajú rýchlu zmenu zákona

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou údajne mešká s obstarávaním na špecialistov.

2. feb 2018 o 12:29 TASR

BRATISLAVA. Ambulantným lekárom sa nepáči, že majú po novom povinne vykonávať prehliadky mŕtvych tiel. Obhliadky sa majú v prvom rade riešiť cez tzv. organizátorov.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) však lekárom v prípade, že nie sú v danom kraji obhliadky zabezpečené, môže služby rozpísať. Zástupcovia lekárov preto žiadajú, aby štát legislatívu zmenil.

Obhliadka bez školenia a oprávnenia

Súčasný stav je podľa Slovenskej lekárskej komory (SLK) a Zväzu ambulantných poskytovateľov neprijateľný a neakceptovateľný.

"Odmietame, aby vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel bolo povinnosťou lekárov, od ktorých sa pri ich doplnení do rozpisu ÚDZS navyše nevyžaduje ani absolvovanie školenia či vydanie oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel," uviedli v stanovisku.

Riešenia vidia v tom, že by sa do rozpisov zaraďovali iba tí lekári, ktorí by s tým vopred súhlasili.

"Skutočnosť, že štát nedokázal zabezpečiť vykonávanie prehliadok organizátormi a lekármi dobrovoľníkmi, čo bolo vlastne hlavným cieľom zmeny zákona, nemôže mať za následok primárne vynucovanie zabezpečenia povinnosti vykonávať tieto prehliadky tými lekármi, ktorým to zákon ukladá až na tom poslednom mieste," vyjadril sa prezident SLK Marian Kollár.

Podcenenie situácie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pravdepodobne podcenil situáciu s obhliadkami, myslí si prezident Asociácie súkromných SR a šéf Zdravity Marián Šóth. Zákon označil za zlý.

"Spôsob prijatia takto závažných zmien formou pozmeňujúceho návrhu, teda bez možnosti pripomienkovania, považujeme za neprípustný. Preto budeme požadovať zmenu zákona tak, aby bola situácia trvalo vyriešená," uviedol.

Povinnosť obhliadať kritizuje aj prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov Andrej Janco.

"Špecialisti v SR nikdy nevykonávali obhliadky mŕtvych, preto je ich zaradenie na túto činnosť neprijateľné," skonštatoval.

Rozhodnutie ministerstva zdravotníctva o zaradení špecialistov na obhliadky mŕtvych od zeleného stola je podľa jeho slov v príkrom rozpore s legislatívou Európskej únie a vnímame ho ako ďalší krok k zhoršovaniu podmienok na činnosť ambulancií a lekárov vôbec.

Doteraz obhliadky mŕtvych robili hlavne lekári v rámci ambulantnej pohotovostnej služby.

Ministerstvo zaviedlo od januára novú úlohu pre ÚDZS obstarať organizátora prehliadok mŕtvych tiel pre každý samosprávny kraj samostatne a zabezpečiť tak nepretržitú dostupnosť prehliadajúceho lekára. Tým môžu po novom byť lekári všetkých špecializácií, nielen všeobecní.

V kraji, kde sa nepodarí obstarať organizátora, ÚDZS umožní dobrovoľný zápis oprávneným lekárom na služby na konkrétny dátum do tzv. ex offo zoznamov.

V prípade, že sa na konkrétny dátum dobrovoľne nezapíše žiaden lekár, ÚDZS rozpíše povinné služby. Takýto rozpis sa bude robiť dovtedy, kým nebude cez verejné obstarávanie vybraný organizátor.

Špecialisti najskôr od mája

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) v súčasnosti pripravuje verejné obstarávanie na zabezpečenie organizátora prehliadok mŕtvych tiel v ôsmich samosprávnych krajoch, podpis zmluvy je možný najskôr v máji tohto roka.

Pokým však nebude podpísaná zmluva, obhliadky budú musieť robiť lekári na základe zákonnej povinnosti.

Uviedla to hovorkyňa ÚDZS Andrea Pivarčiová ako reakciu na sťažnosti ambulantných lekárov, ktorí nechcú vykonávať prehliadky.

"Kým nie je ukončené verejné obstarávanie a nie je účinná zmluva s organizátorom, úrad je zo zákona povinný úplne zabezpečiť vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel na základe rozpisu tak, aby každý deň boli pokryté celé územia samosprávnych krajov," povedala Pivarčiová.

Úrad podľa nej využíva všetky dostupné možnosti, aby prehliadky mŕtvych tiel zabezpečil na dobrovoľnej báze na dobu určitú, kým nebude účinná zmluva s organizátorom.

"V januári a februári úrad zabezpečuje prehliadky mŕtvych tiel na základe rozpisu prehliadajúcich lekárov, ktorí prehliadky vykonávajú na dobrovoľnej báze," informovala.

Od marca do účinnosti zmluvy s organizátorom bude platiť, že v prípade, ak nebude rozpis na príslušný kalendárny mesiac kompletne zabezpečený na základe dobrovoľnosti, úrad ho doplní prehliadajúcimi lekármi na základe zákonom určenej povinnosti z abecedne zoradeného zoznamu lekárov všeobecnej aj špecializovanej ambulantnej starostlivosti z daného regiónu.

"Na základe doterajšej skúsenosti môžeme povedať, že časť v rozpisoch bude možné od marca zabezpečiť dobrovoľnými lekármi, zvyšok úrad doplní prehliadajúcimi lekármi na základe zákonom určenej povinnosti," povedala Pivarčiová.