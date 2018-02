Top desať správ z najväčšieho spravodajského webu o Slovensku v angličtine.

2. feb 2018 o 14:47 sme.sk

1. Samsung nemusí byť jediný, kto u nás bude zatvárať: 2018 will be tough on employers

2. Čo viete o novom odvetví, pre ktoré na Slovensku pracujú v moderných kanceláriách tisíce ľudí s nadpriemernými platmi? Business service centres are ramping up the labour force

3. Zem spieva boduje aj v zahraničí: Slovak TV show wins award in Miami

4. Rozmýšľate, kam vyraziť v Bratislave cez víkend? Tieto podujatie su určite nechajte ujsť: Foreigners: Top 10 events in Bratislava

5. Komu má polícia pomáhať a pred kým nás má chrániť? To Help and Protect – but whom?

6. V Bratislave otvorili nový športový areál s výhľadom na hrad. Bratislavans get new sports zone

7. Prečo bude Tesco zmenšovať hypermarkety? Tesco plans to shrink hypermarkets – in Slovakia as well

8. Údajný líbyjský terorista na Slovensku: A suspected terrorist spent two weeks in Slovakia

9. Oľutujú Česi, že si zvolili tím Zeman-Babiš? Will Czechs be sorry?

10. Slovenka bude žiť ako na Marse. Čo všetko ju čaká počas misie? A Slovak rover will cruise simulated Mars territory

Až 60 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 22,5 percenta všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu. Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.