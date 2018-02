Riaditeľ štátnych lesov: V Tatrách to bez holých kopcov nepôjde

Generálny riaditeľ Lesov SR Marian Staník v rozhovore pre SME vysvetľuje, ako štátne lesy bojujú proti priekupníkom s drevom.

5. feb 2018 o 15:54 Peter Kapitán

Rád chodíte do lesa?

„Samozrejme.“

Kedy ste boli naposledy v okolí Čertovice?

„Tento týždeň.“

Ako na vás pôsobia rozsiahle holé kopce, ktoré sa tam nachádzajú?

„Treba si uvedomiť, čo je príčinou. Je to spôsobené najmä veternou a následnou podkôrnikovou kalamitou, majitelia lesov s tým museli niečo urobiť. Teraz treba počkať, kým tam les znova narastie.“

Vietor a lykožrút zrejme nezničili každý strom, ktorý tam stál. Prečo sú holoruby také veľké?

„V prvom rade to nie je holorub. Je to výsledok odstraňovania dreva v takom rozsahu, v akom to bolo nevyhnutné. Nie je to úmysel. Ďalšia vec je, že tam nie sú len lesy, ktoré patria štátu. Všetci tam robili to, čo im prikazoval zákon.“

Ochranári tvrdia, že ak je v lese napadnutých zopár stromov, lesníci vyťažia všetko naokolo, aj zdravé stromy. Čo robíte preto, aby to tak nebolo?