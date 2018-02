Ministerstvo obrany podceňuje obstaranie stíhačiek, tvrdí bezpečnostný analytik

Jaroslav Naď sa domnieva, že cieľom rezortu je predlžovanie abonentnej zmluvy s Ruskom.

5. feb 2018

BRATISLAVA. Ministerstvo obrany pri nákupe nových stíhačiek postupuje podozrivo pomaly.

Uviedol to bezpečnostný analytik a riaditeľ inštitútu Slovak Security Policy Institute (Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku) Jaroslav Naď, ktorý reagoval na oficiálnu správu z ministerstva o dvoch finalistoch pri dodávke nových nadzvukových strojov.

“ Cieľom súčasného vedenia rezortu obrany je pravdepodobne iba naťahovať čas, ako to bolo v podstate od volieb doteraz, a potom tvrdiť, že sme nútení podpísať predĺženie abonentnej zmluvy, pričom sa údajne uvažuje aj o 4 - 5 rokoch naviac „ JAROSLAV NAĎ

"Nedozvedeli sme sa prakticky nič nové, od začiatku sa o iných ako o švédskych a amerických strojoch neuvažovalo. Vzhľadom k pomalému postupu ministerstva obrany sa Slovenská republika dostala do reálnej situácie, že prípadný dodávateľ novej techniky nestihne lietadlá dodať do konca roka 2019," priblížil Naď.

Snaha o naťahovanie času

Na konci roka 2019 navyše vyprší platnosť abonentnej zmluvy Slovenska s ruskou stranou o prenájme strojov Mig 29, ktoré v súčasnosti slovenskí piloti využívajú. Podľa Naďa by sa predĺžením tejto zmluvy iba zvýšili náklady a odkladalo sa nevyhnutné, teda nutná výmena stíhačiek.

"Cieľom súčasného vedenia rezortu obrany je pravdepodobne iba naťahovať čas, ako to bolo v podstate od volieb doteraz, a potom tvrdiť, že sme nútení podpísať predĺženie abonentnej zmluvy, pričom sa údajne uvažuje aj o 4 - 5 rokoch naviac," povedal analytik.

Dodal, že ak by stihol rezort sfinalizovať nákup stíhačiek v prvom polroku 2018, existuje časový priestor na to, aby nové stroje dorazili na prelome rokov 2019 a 2020.

Predĺženie zmluvy by prinieslo veľa rizík

Naď uviedol aj ďalšie dopady, ktoré by podľa neho prinieslo predĺženie spolupráce s Rusmi. Nízky počet letových hodín pre slovenských pilotov, problematický servis vzhľadom na ekonomické sankcie voči Rusku či rozpor v zahraničnopolitických cieľoch Slovenska.

"V neposlednom rade by to znamenalo aj bezpečnostné riziko pre našich pilotov. Bulharskí piloti napríklad už odmietajú na týchto Migoch lietať. Tiež by sa absolútne nezmyselne vynakladali nemalé finančné prostriedky na servis a údržbu," doplnil analytik.

Nizky počet nalietaných hodín

Nízky počet nalietaných hodín kritizoval aj hlavný veliteľ Ozbrojených síl SR a prezident Andrej Kiska, podľa ktorého je nadzvukové letectvo miesto, kde najviac tlačí armádu topánka.

"Keď som sa dozvedel, koľko sú naši piloti vo vzduchu, zostal som zhrozený. Jednoznačne je potrebné súčasnú situáciu riešiť," uviedol počas hodnotenia výcvikového roka 2017 prezident Kiska.

Rezort obrany následne v piatok zverejnil, že zvažuje pri nákupe stíhačiek posledné dve ponuky, švédske Gripeny a americké F16.

Definitívne rozhodnutie by podľa stanoviska ministerstva malo padnúť do konca júna tohto roka. Pri oboch možnostiach ide o jednomotorové stroje, rozhodovať tak bude cena za servis či pozáručné opravy a infraštruktúru.