Kiska už kandidovať nebude, myslia si niektorí v opozícii. Zhoda na jednom kandidátovi sa nečrtá

Opozičné strany vyčkávajú na rozhodnutie Andreja Kisku, či bude opätovne kandidovať na prezidenta. Nepotrvá to už dlho, predpovedá Matovič.

5. feb 2018 o 18:15 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Bude to osobnosť so silným životným príbehom, najlepšie mimo politiky. Podobne ako Andrej Kiska, ktorý v roku 2014 vyhral prezidentské voľby.

Takto opisuje časť opozície svojho budúceho prezidentského kandidáta, ktorého postaví v prípade, ak Kiska nebude opätovne kandidovať.

Svoje rozhodnutie má Kiska oznámiť najneskôr do septembra 2018, no po viacerých útokoch Smeru na svoju osobu povedal, že sa vysloví skôr.

"Myslím, že prezident to oznámi už v priebehu mesiaca, dvoch. Aj on si uvedomuje, že by to bolo lepšie urobiť čím skôr," hovorí líder OĽaNO Igor Matovič. Ak by s rozhodnutím vyčkával až do septembra, ďalší kandidáti opozície by mali menej času spropagovať svoju kandidatúru u voličov.

"Osobne si myslím, že kandidovať nebude," hovorí Matovič. Ak by aj svoje rozhodnutie oznámil neskôr, za problém to Matovič nepovažuje. "Čím je kandidát známejší, tým menej času na kampaň potrebuje."

Podobný názor na Kiskovu kandidatúru má aj líder hnutia Sme rodina Boris Kollár. "Osobne sme sa rozprávali a nemám ten pocit, že by ten krok chcel urobiť," vysvetľuje.

S Kiskom sa stretol aj líder mimoparlamentného KDH Alojz Hlina. "Keby Kiska kandidoval, tak to voľbu zjednoduší. Priznávam, že u nás v KDH sa o dvoch kandidátoch už diskutuje," hovorí.

Matovič: Remišovú politika nepoškvrnila

Ak by Kiska do opätovnej kandidatúry išiel, s veľkou pravdepodobnosťou by podľa opozičných lídrov zvíťazil.