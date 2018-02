Súdna rada prezidentovi zatiaľ nepredložila návrhy na odvolanie presluhujúcich sudcov

Súdna rada pod vedením Praženkovej dosiaľ nenadviazala na prax svojej predchodkyne.

5. feb 2018 o 15:24 TASR

BRATISLAVA. Súdna rada v novom zložení pod vedením Lenky Praženkovej dosiaľ nenadviazala na prax svojej predchodkyne. Za viac ako pol roka činnosti neposlala prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi žiaden návrh na odvolanie z funkcie sudcov, ktorí dosiahli vek 65 rokov.

Prvým zoznamom 12 sudcov v dôchodkovom veku s pozastaveným výkonom sudcovskej funkcie sa zaoberala Súdna rada na svojom šiestom zasadnutí 29. januára.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Chýbali dva hlasy

Členovia rady v tajnom hlasovaní neschválili predloženie ani jedného mena prezidentovi. Na zozname bol napríklad aj doterajší člen Súdnej rady, sudca Najvyššieho súdu SR Igor Burger.

Za návrh na odvolanie Burgera bolo osem členov rady, k schváleniu chýbali dva hlasy. Päť členov rady sa zdržalo. Podobne dopadlo hlasovanie i v prípade zvyšných sudcov. Prezident tak nedostane na stôl napríklad ani návrh na odvolanie sudcu Okresného súdu Bratislava I Juraja M., ktorý bol v minulosti stíhaný pre prečin marenia úlohy verejného činiteľa a tiež disciplinárne potrestaný za prieťahy v súdnom konaní.

Člen rady, sudca Najvyššieho súdu Daniel Hudák neúspešne navrhol, aby sa vôbec nehlasovalo. Z jeho pohľadu je totiž potrebné si najprv stanoviť presné pravidlá na odvolávanie sudcov, ktorí dovŕšili vek 65 rokov. S touto požiadavkou súhlasil i člen rady Miloš Kolek a tiež predsedníčka rady Lenka Praženková. Tá by chcela emeritných sudcov využiť na doplnenie novozavedených komisií na hodnotenie práce sudcov.

"Ja by som sa pripojila k návrhu hlasovanie odložiť s tým, že by sme vyzvali týchto sudcov, či by boli ochotní ísť do toho, že by sa dala ich kapacita využiť pre hodnotenie," uviedla. Dušan Čimo naopak pripomenul, že ide o zmenu doterajšej praxe a Súdnej rade sa v poslednom čase darilo predkladať prezidentovi na odvolanie sudcov nad 65 rokov s pozastaveným výkonom funkcie. "Nebol medzi členmi rady žiaden spor, že títo ľudia nepredstavujú žiaden aktuálny prínos pre sudcovský stav," uviedol.

Pýtal sa Čimo

Čimo sa tiež opýtal, prečo predsedníčka rady dosiaľ nezaradila na program Súdnej rady návrh na odvolanie stále aktívnych sudcov s dovŕšeným vekom 65 rokov. Pripomenul, že jej predchodkyňa, bývalá predsedníčka Jana Bajánková v dvoch skupinách sudcov v dôchodkovom veku s prerušeným a neprerušeným výkonom funkcie nevidela rozdiel. Podľa Praženkovej má Súdna rada v pláne práce aj túto vec a koná postupne.

"Vzhľadom na tú situáciu, aká vyvstala po hromadnom výberovom konaní na sudcov a vieme, že tie výsledky sú katastrofálne a neobsadili sme vôbec ten plánovaný počet miest, ja sa obávam, aby sme neohrozili výkon súdnictva. Poodvolávajú sa všetci 65-roční a nebude mať kto rozhodovať, pretože tie miesta nedoplníme sudcami vzhľadom na výsledky hromadného výberového konania. To by sme mali zvažovať aj pri tejto otázke," argumentovala šéfka rady.

"Prezident predpokladá, že Súdna rada bude postupovať v zmysle ústavy a pošle prezidentovi zoznam sudcov nad 65 rokov," reagoval na najnovší vývoj v Súdnej rade hovorca prezidenta Roman Krpelan.

Kiska je presvedčený, že sudcov, ktorí dosiahli vek 65 rokov, je zásadne potrebné odvolávať tak, ako to predpokladá ústava a zákony. Po nástupe do funkcie kritizoval, že jeho predchodcovia nevyužívali zákonnú úpravu, proces odvolávania sudcov takmer nefungoval a prax v tejto oblasti bola neprehľadná. Navrhol aj zmenu, ktorá by dosiahnutie veku sudcu spájala s automatickým zánikom jeho funkcie.