Šéfovia spravodajstva Rybanský a Chmel končia vo vedení RTVS

5. feb 2018 o 16:34 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Vo vedení verejnoprávnej RTVS končia riaditeľ sekcie spravodajstva a publicistiky Juraj Rybanský aj šéf odboru televízneho spravodajstva Boris Chmel. Zo svojich funkcií rezignovali ku koncu februára.

Kým v RTVS vysvetľujú ich odchod zdravotnými a súkromnými dôvodmi, podľa informácií SME je za ním stupňujúce sa napätie medzi vedením a redakciou.

Napätie v redakcii sa začalo začiatkom januára, keď šéf RTVS Jaroslav Rezník pozastavil investigatívnu reláciu Reportéri a stopku dostali aj dvaja tvorcovia rozhlasovej relácie Dejiny.sk, ktorých predtým verejne kritizoval poslanec SNS Anton Hrnko.

Ukončenie spolupráce s Rybanským aj Chmelom potvrdila hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková. "S Jurajom Rybanským zo zdravotných dôvodov a s Borisom Chmelom zo súkromných dôvodov," odôvodnila Rusnáková ich koniec.

„Mrzí ma to, že z RTVS odchádzam tak skoro, ale zdravie mám iba jedno,“ povedal Juraj Rybanský.

Chmel pre SME povedal, že sa chce viac venovať rodine.

Problém je aj v rozhlase

Zdroje z prostredia RTVS však hovoria, že za ich odchodom je napätie medzi redakciou a vedením RTVS, ktoré postupne narastalo a vyústilo do konfrontácie s vedením. Po nej sa Rybanský a Chmel rozhodli rezignovať.

V redakcii ani po ich odchode nepovažujú situáciu za vyriešenú a poukazujú na Slovenský rozhlas.

Viacerým redaktorom podľa denníka SME prekáža štýl vedenia Petry Stano Maťašovskej, ktorá šéfuje odboru rozhlasového spravodajstva. Pred nástupom do funkcie bola hovorkyňou Univerzitnej nemocnice v Bratislave a pôsobila ako riaditeľka odboru komunikácie na ministerstve životného prostredia.

Redakcia má v pláne rozprávať sa o celej situácii s generálnym riaditeľom Jaroslavom Rezníkom. „Dvere do mojej kancelárie boli vždy otvorené," odkázal Rezník cez svoju hovorkyňu. Na otázky o napätí v redakcii nereagoval.

Stano Maťašovská tvrdí, že atmosféra v rozhlase je dobrá. "Podmienky na prácu sú konštruktívne a tvorivé, čo takto vníma i väčšina kolegov," hovorí. Rozhlasové spravodajstvo a jeho tím je podľa nej na profesionálnej úrovni a vymenovala, že postupne zlepšujú obsah správ, zefektívňujú výrobu aj manažment práce.

Stopka pre Reportérov

Zmeny vo vedení telerozhlasu nastali po príchode Rezníka do funkcie.

Za šéfa RTVS ho presadzovali poslanci SNS aj Smeru. Po jeho rozhodnutí pozastaviť Reportérov napísali tvorcovia relácie otvorený list Rade RTVS. Rezník relácii napríklad vyčítal nízku kvalitu, no jeho tvorcovia dostávali pravidelne rôzne novinárske ocenenia.

Po konci Reportérov pristúpil Rezník aj k personálnej výmene tvorcov relácie Dejiny.sk v rádiu Regina. Róbert Kotian a Peter Turčík ju už od februára nebudú pripravovať.

Cez vianočné sviatky práve oni dvaja moderovali reláciu o rozdelení federácie, ktorú skritizoval na sociálnej sieti poslanec SNS Hrnko. Relácii vyčítal, že v nej boli iba hostia s názorom, že deleniu malo predchádzať referendum.

"Niekto by mohol mať takýto pocit, ale ja osobne by som to nepripisoval iba vyjadreniu pána Hrnka," vysvetľoval pre SME Kotianov a Turčíkov koniec programový riaditeľ rozhlasu Michal Dzurjanin.

Obavy nad nezávislosťou RTVS vyjadril napríklad minister kultúry Marek Maďarič zo Smeru.