Šéf Rady RTVS k odchodom: Každý je nahraditeľný

Súvislosť najnovších odchodov z RTVS s nespokojnosťou ľudí v spravodajstve či so zrušením Reportérov by šéf Rady RTVS IGOR GALLO nehľadal.

5. feb 2018 o 17:24 Peter Kováč

Ako vnímate odchod Borisa Chmela a Juraja Rybanského, ktorí sú vedúcimi osobnosťami spravodajstva RTVS?

„Personálne záležitosti sú plne v kompetencii manažmentu. Nemám absolútne nad rámec mandátu Rady RTVS zámer nejako to komentovať.“

Neotrasú takéto odchody dôveryhodnosťou celej inštitúcie?

Prečítajte si tiež: Šéfovia spravodajstva Rybanský a Chmel končia vo vedení RTVS

„Keď títo ľudia nastupovali do RTVS, už vtedy bola prezentácia témy daná do polohy dôveryhodnosti inštitúcie. Teraz ideme cestou späť, keď odchádzajú.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Nemyslím si však, že by to dôveryhodnosťou otriasalo. O týchto zmenách viem, no s generálnym riaditeľom (Jaroslavom Rezníkom – pozn. red.) som o nich bližšie ešte nehovoril.

Samozrejme, každá zmena má dosah na nejaké procesy. Na druhej strane si myslím, že každý je nahraditeľný.“

Odchod Chmela a Rybanského prichádza krátko po zrušení či pozastavení Reportérov, čo prijala kriticky nielen verejnosť, ale aj sami spravodajcovia a zamestnanci RTVS. Nie jej toto ďalší signál ich nespokojnosti?