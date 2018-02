Ohrozujú ženy, sú nebezpeční. Seredčania ukázali úroveň debaty o cudzincoch

Ľudia s poslancami v Seredi diskutovali o povolení pre miestne firmy, aby postavili ubytovne.

5. feb 2018 o 19:30 Roman Cuprik

SEREĎ. Keď v kinosále v Seredi tesne pred začiatkom verejného zhromaždenia dohrala známa reggae pieseň, boli už takmer všetky miesta obsadené. Množstvo ľudí stálo aj na schodoch.

Zhromaždenie zvolali na pondelok 17.00, aby mestské zastupiteľstvo prebralo s občanmi výstavbu robotníckych ubytovní. Obyvateľov zaujímalo predovšetkým spolunažívanie s cudzincami, najmä so Srbmi, ktorí do Serede a okolitých miest prichádzajú za prácou. V meste sa rozšírilo, že ubytovanie by sa malo týkať asi 4000 cudzincov.

„Vylučujem možnosť postaviť ubytovňu pre štyritisíc robotníkov,“ povedal hneď na začiatku stretnutia primátor mesta Martin Tomčányi (SDKÚ-Smer) a udal tón celej nasledujúcej diskusie.

Dodal však, že ako primátor o tom nerozhoduje a všetko musia odhlasovať mestskí poslanci.

Zároveň je však podľa neho jasné, že cudzinci do regiónu prichádzajú za prácou a často v ňom bývajú nelegálne. Mestu tak unikajú peniaze do rozpočtu a zároveň sa na hlavu produkuje viac odpadu, než sa platí za jeho odvoz.

Ubytovávať chce viacero firiem

Postaviť ubytovne v Seredi chcú viaceré firmy, ktoré už v meste majú priemyselné budovy. Aby ich mohli prerobiť na ubytovne, musia mať povolenie na zmenu územného plánu. Práve o ňom prišli občania s mestom diskutovať.