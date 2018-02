Parlament schválil centrá pre deti a rodiny aj pomoc náhradným rodinám

Poslanci schválili zmeny v zákonoch týkajúcich sa justície.

6. feb 2018

BRATISLAVA. Posilnenie finančnej podpory pre príbuzných, ktorí sa starajú o deti, či zlepšenie dostupnosti rôznych foriem odbornej pomoci ohrozeným a rizikovým rodinám s deťmi.

Toto sú zmeny, ktoré má priniesť novela zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Právnu normu v utorok definitívne schválil parlament.

Zotrvanie detí v rodine

Rezort práce chce docieliť, aby deti viac zotrvávali v rodinnom prostredí, ako aj to, aby sa do neho vrátili v prípade ich vyňatia.

"Zámerom návrhu je vytvoriť podmienky na rozvoj multifunkčných zariadení pre deti a ich rodiny poskytujúcich odbornú pomoc na komunitnej úrovni," priblížilo ministerstvo v návrhu.

Právna norma má vytvoriť podmienky pre rozvoj ambulantných a terénnych foriem odbornej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ako aj zlepšiť podmienky pre výkon opatrení pre deti pobytovou formou na základe dohody so zákonným zástupcom.

"Cieľom je, aby sa navrhované zmeny okrem riešenia samotnej dostupnosti odbornej pomoci premietli aj v kvalitatívnom zlepšení poskytovanej pomoci deťom. Súčasťou navrhovaných zmien je aj stanovenie a precizovanie najmä personálnych, profesijných a priestorových podmienok výkonu opatrení v zariadeniach," doplnilo ministerstvo.

Centrá pre deti a rodiny, pomoc náhradným rodinám

Rezort práce navrhuje vytvorenie nového druhu multifunkčného zariadenia z dnešných detských domovov, krízových stredísk a resocializačných stredísk - Centra pre deti a rodiny.

Novela je tiež zameraná na zlepšenie kvality a dostupnosti odbornej pomoci rodinám a jednotlivcom ohrozeným drogovou a inou závislosťou.

Zlepšiť sa má aj dostupnosť odbornej pomoci náhradným rodinám, ako aj zvýšiť finančná podpora formálnej starostlivosti o deti ich príbuznými a blízkymi v prípade náhradnej osobnej starostlivosti.

"V súvislosti s naviazaním výšky príspevkov na podporu náhradnej rodinnej starostlivosti na životné minimum dochádza k marginálnemu zvýšeniu príspevkov u všetkých poberateľov," konštatuje ministerstvo.

Vyšší príspevok na zverené dieťa

Pozitívny vplyv na domácnosti má mať zvýšenie sumy opakovaného príspevku na dieťa. Zvýšenie predstavuje 43,73 eura pre deti vo veku do 10 rokov, 71,43 eura pre deti vo veku od 10 do 15 rokov a 89,93 eura pre deti nad 15 rokov.

Vyšší príspevok by mali dostať aj tí náhradní rodičia, ktorí majú zverené dieťa, ale nie sú jeho príbuzným v priamom rade. Týmto rodičom sa bude vyplácať opakovaný príspevok vo výške 1,95-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.

Výchovné metódy v zariadeniach

Novela rieši aj výchovné metódy v zariadeniach. Zakazuje využívať ako výchovný prostriedok zákaz kontaktu s rodičmi a ďalšími blízkymi osobami, sociálne vylúčenie, vyžadovanie neprimeraných fyzických výkonov, zásah do vonkajšieho vzhľadu a nosenie znevažujúceho oblečenia, neodôvodnené zasahovanie do stravovania a iné výchovné prostriedky a postupy práce, ktoré dieťaťu môžu spôsobiť poníženie a môžu neprimerane zasiahnuť do jeho ľudskej dôstojnosti. Právna norma upravuje aj podmienky medzištátneho osvojenia.

Plénum odobrilo aj pozmeňujúci návrh Aleny Bašistovej (nezaradená), ktorým sa upravujú dôvody vyradenia záujemcu zo zoznamu žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť.

"Návrh novely rozširuje tieto dôvody aj o situáciu, ak došlo k zásadnej zmene pomerov na strane žiadateľa. Podľa dôvodovej správy musí byť zmena pomerov zásadná, napríklad rozvod žiadateľov, a keďže o vyradení žiadateľa zo zoznamu určený orgán rozhoduje v správnom konaní, musí byť preukázaná," odôvodnila Bašistová.

Vyradený má byť žiadateľ v prípade, že prestal byť spôsobilý vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť.

Detské domovy, ako aj iné zariadenia sa pretransformujú na centrá, ktoré však nie sú v súčasnosti rozmiestnené rovnomerne v každom okrese v rámci Slovenska. Vyriešiť sa to má vykonávaním sociálnej práce ambulantnou formou a terénnou formou. Podľa Bašistovej je to účinný spôsob, ako predchádzať vynímaniu detí z ich rodinného prostredia.