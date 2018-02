Poslancom v poslednej chvíli zúžili výber, nezávislosť televízií bude kontrolovať Blaha

Opozícia aj časť Mosta-Hídu mala problém s voľbou bývalého novinára blízkeho Smeru Milana Blahu za člena Rady vysielanie a retransmisiu.

6. feb 2018 o 18:41 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Do licenčnej rady, ktorá kontroluje prácu aj nezávislosť vysielateľov, zvolili poslanci bývalého novinára Milana Blahu. V ére mečiarizmu písal komentáre do denníka Slovenská republika, ktorý mal blízko k Vladimírovi Mečiarovi a HZDS. Neskôr ho ako moderátora STV kritizovali za to, že vo svojej relácii nadržiava Smeru.

Milan Blaha Patrí medzi prednovembrových novinárov, bol členom KSČ, písal do ľavicového Slova či do mečiarovskej Slovenskej Republiky. V minulosti bol moderátorom Rádia Regina či skrachovaných televízií VTV a TV Luna. Naposledy moderoval politické diskusie na Nautik TV. Za vlády Vladimíra Mečiara bol aj hovorcom NKÚ, v časoch, keď mu šéfoval nominant Združenia robotníkov Slovenska Štefan Balejík.

Pôvodne mali poslanci v tajnej voľbe vyberať medzi Blahom a bývalým podpredsedom SNS z čias vedenia Jána Slotu Jánom Ikrényim, no nakoniec bol na hlasovacom lístku Blaha sám.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ikrényiho v poslednej chvíli stiahol šéf poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák, ktorý ho aj navrhoval.

"Urobili sme to po dohode s naším kandidátom," povedal Bernaťák. Či so žiadosťou, aby jeho kandidátku stiahol, prišiel sám Ikrényi, alebo si to rozmyslela SNS, Bernaťák nepovedal.

Za Blahu hlasovalo z prítomných 120 poslancov 65. V rade bude do roku 2023.

Prečítajte si tiež: Objektivitu televízií má strážiť Slotov človek či mečiarovský novinár blízky Smeru

Nebola možnosť výberu, sťažujú sa

Rada pre vysielanie a retransmisiu udeľuje licencie pre vysielateľov, sleduje ich nezávislosť a rozdáva pokuty za porušenie zákona o vysielaní.

RTVS napríklad dostala pokutu 50-tisíc eur, pretože sa jej zdalo, že diskusná relácia Večer pod lampou o kauze Cervanová nebola nestranná, keďže tam odmietli prísť zástancovia viny odsúdených, a podľa nej zasiahla do ľudskej dôstojnosti viacerých aktérov kauzy.

Pred tajnou voľbou mali problém s Blahom aj s Ikrényim niektorí poslanci z koaličného Mosta-Hídu. U oboch kandidátov vznikali otázky o ich nestrannosti.