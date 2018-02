Rusko i Černák ostávajú neoblomní, pri konfrontácii neustúpili

Bývalý šéf televízie hovoril, že sa opýta viacnásobného vraha, prečo klame, že si uňho objednal likvidáciu obchodnej spoločníčky. Výsledky výsluchu opísala každá strana inak.

6. feb 2018 o 14:25 Peter Kováč

Bývlaý šéf televízie Markíza Pavol Rusko so svojím advokátom Marekom Parom.(Zdroj: SME - GABRIEL KUCHTA)

BRATISLAVA. Viac ako dve hodiny trvala konfrontácia niekdajšieho šéfa televízie Markíza Pavla Ruska s bývalým šéfom banskobystrického podsvetia Mikulášom Černákom. Pod dozorom vyšetrovateľov zoči-voči hovorili, ako to bolo s údajnou objednávkou vraždy Ruskovej obchodnej spoločníčky z 90. rokov Sylvie Volzovej.

Rusko sa už pri príchode pred policajné prezídium chystal ostro brániť proti Černákovmu obvineniu, že si vraždu objednal v podsvetí za 20 miliónov korún.

"Chcel by som sa opýtať niekoľkonásobného vraha, prečo tak odporne klame," vyhlásil Rusko, ktorému hrozí dvadsaťročný trest či dokonca doživotie, ak by súd uznal Černákovu verziu. Na políciu prišiel sám z domu, keďže ho už tretí mesiac elektronicky sledujú pomocou náramku, ktorý má na nohe.

Černáka, odsúdeného na doživotie, zas doviezli kukláči priamo z väzenia v Leopoldove.

Na výsluchu sa zúčastnili aj právnici ďalších dvoch obvinených v prípade. Nechceli si dať ujsť príležitosť, aby aj sami kládli otázky.

O viac ako dve hodiny neskôr vyšiel Rusko z výsluchu so slovami, že plánovanú otázku o klamstve položil. "Niekedy odpovedajú oči viac ako ústa," povedal o Černákovej reakcii.

Každý opísal výsluch inak

Konfrontáciu ohlásila polícia pred takmer mesiacom, chcela ňou odstrániť rozpory vo výpovediach oboch mužov. Ide o akúsi "povinnú jazdu", o ktorú sa vyšetrovateľ musí pokúsiť, hoci často sa končí tým, že obe strany len zopakujú svoju verziu príbehu.

"Zohľadňuje sa, samozrejme, predovšetkým obsah vyjadrenia. No je tu aj isté majstrovstvo vyšetrovateľa, aby vedel postihnúť aj zaváhanie niektorej zo strán, premýšľanie alebo určitú neistotu pri odpovediach. To sa však už do zápisnice nedá dať," opisuje priebeh konfrontačných výsluchov bývalý šéf policajných vyšetrovateľov Jaroslav Ivor, dnes profesor na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy.