Slovenskí europoslanci odmietajú spoločnú európsku kandidátku

Po odchode Londýna mal klesnúť počet europoslancov zo 751 na 705.

6. feb 2018 o 21:50 SITA

BRATISLAVA. Slovenskí poslanci Európskeho parlamentu odmietajú návrh, aby sa vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) popri národných vytvárala aj spoločná európska kandidačná listina, ktorá by mala čiastočne zastrešiť mandáty odchádzajúcich poslancov z Veľkej Británie.

Výzvu podpísalo 12 z 13 slovenských europoslancov " Takéto snahy o prerozdelenie mandátov, ktoré zostanú opustené po odchode Veľkej Británie z Európskej únie, považujeme za nesprávne a dokonca potenciálne nebezpečné," uvádza sa vo výzve, ktorú podpísali Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Monika Beňová, Miroslav Mikolášik, Vladimír Maňka, Monika Smolková, Anna Záborská, József Nagy, Pál Csáky, Richard Sulík, Branislav Škripek a Jana Žitňanská.

Europoslanci pripomenuli, že občania EÚ sa prostredníctvom nimi volených zástupcov v EP podieľajú na výkonnej moci Únie.

"Prípadným zavedením spoločnej kandidačnej listiny by bol tento princíp spochybnený," zdôraznili. Ďalej vysvetlili, že skupina poslancov vytvorená takýmto spôsobom by narušila súčasný chod EP. Takáto forma voľby by tiež mohla byť v rozpore s ústavnými princípmi viacerých členských štátov.

Podľa návrhu európskeho ústavného výboru by po odchode Londýna mal klesnúť počet europoslancov zo 751 na 705.

Briti majú v EP 73 mandátov. Výbor navrhol dočasne zamraziť 46 kresiel, ktoré by neskôr mohli byť priradené krajinám, ktoré v budúcnosti vstúpia do EÚ alebo by mohli byť čiastočne obsadené kandidátmi zvolenými z celoeurópskej listiny.

Zvyšných 27 britských kresiel by sa podľa poslancov malo rozdeliť medzi 14 členských štátov, ktoré sú na základe súčasného rozdelenia mandátov v EP mierne znevýhodnené.

Slovensko by si polepšilo o jedno kreslo, zo súčasných 13 na 14. Pokiaľ ide o paneurópsku kandidátku, zriadenie nadnárodného volebného obvodu v rámci Únie by podľa poslancov posilnilo pocit občianskej príslušnosti k EÚ a európskeho charakteru volieb do EP. O tomto návrhu bude plénum hlasovať v stredu.