Dôvera navrhovala zvýšenie doplatkov o stovky eur. Drucker to zamietol

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker po zverejnení článku na webe SME povedal, že návrh Dôvery neakceptuje.

7. feb 2018 o 13:58 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Zdravotná poisťovňa Dôvera patriaca do portólia finančnej skupiny Penta poslala na konci januára ministerstvu zdravotníctva list, v ktorom navrhuje zníženie cien liekov, ktoré uhrádza v rámci verejného zdravotného poistenia. Tento jej krok však znamená, že o čo menej by platila za lieky, o to viac by za ne mohli doplácať pacienti. V prípade niektorých liekov by išlo až o niekoľko stoviek eur za jedno balenie.

Zmena by sa mohla týkať až desaťtisícov pacientov.

Návrh je súčasťou námietok poisťovne proti revízii úhrad liekov, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Zmeny úhrad minulý rok spustilo ministerstvo. Súčasťou návrhu je aj zoznam vyše 700 liekov, pri ktorých poisťovňa navrhuje zníženie svojich úhrad.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Potrebujete liek? Po novom roku sa zrejme za ním nachodíte

Poisťovňa v návrhu argumentuje vyhláškou ministerstva, ktorá hovorí, že ak existujú dve porovnateľné skupiny liekov, pri ktorých sa určujú výšky úhrad za lieky a jedna skupina má vyššie a druhá nižšie úhrady, poisťovňa má platiť nižšie ceny.

Znamená to, že vyššie ceny liekov z prvej skupiny sa majú znížiť na nižšie ceny zo skupiny druhej.

List s námietkami aj so súborom obsahujúcim znížené úhrady za lieky a zároveň zvýšenie doplatkov pre pacientov má denník SME k dispozícii.

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru) po tom, ako mu denník SME v utorok poslal k téme otázky a následne zverejnil článok na svojom webe, v stredu na tlačovej konferencii povedal, že námietky Dôvery nebude akceptovať.

Takmer osemstoeurový doplatok

Ak by ministerstvo akceptovalo návrh Dôvery, pacienti trpiaci akromegáliou by si mohli za liek Signifor doplácať až 778 eur. Tento doplatok by mal byť konkrétne za 40-miligramový prášok určený na injekčnú suspenziu.