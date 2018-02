Politický marketér Choleva: Progresívne Slovensko urobilo s Poliačikom chybu

U možného prezidentského kandidáta Smeru Maroša Šefčoviča už vidí náznaky kampane. Radovan Choleva by ho však za favorita volieb nepovažoval.

8. feb 2018 o 18:01 Lucia Krbatová

Andrej Kiska v takomto čase pred prezidentskými voľbami už robil kampaň. Teraz je ticho, všetci čakajú na jeho rozhodnutie. Ak by aj kandidáti boli známi ľudia, budú mať dosť času spropagovať sa pred voličmi?

„Ak pán Kiska svoje rozhodnutie oznámi do mesiaca, stačí to. Kandidátom by zostal na kampaň ešte rok, čo je dostačujúci čas, aby sa s nimi ľudia oboznámili.“

Radovan Choleva Vyštudoval politológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Pôsobil v agentúre TASR, neskôr s Michalom Hlaváčom založili agentúru Vrtieť Psom, ktorá sa venovala politickému marketingu. Spolupracoval na kampani bratislavského primátora Iva Nesrovnala, prezidenta Andreja Kisku či strany Sieť. Naposledy robil kampaň pre kandidáta na bratislavského župana Rudolfa Kusého, ktorý vo voľbách neuspel. Na webe Denníka N publikoval komentované správy dňa Newsfilter.

V poslednom čase sa prezident vyjadruje o ministrovi vnútra Kaliňákovi či Smeru omnoho útočnejšie, ako bolo u neho zvykom. Ako túto komunikačnú stratégiu čítate?

„Asi mu už došla trpezlivosť, keď na neho začali Robertovia útočiť bez nejakej provokácie z jeho strany, napríklad letmi do Popradu či daňovou kauzou jeho firmy.

A možno je za tým aj to, že už je rozhodnutý, či bude alebo nebude kandidovať. Jeho rozhodnutie nepoznám, ale nesúhlasím s názormi, že keďže je taký populárny, má morálnu povinnosť kandidovať.

Ľudia ho v roku 2014 zvolili na päť rokov a hoci je to neobvyklé, lebo je dnes najdôveryhodnejší politik, ak by nešiel kandidovať, je to jeho osobná vec.“

Ak by kandidovať šiel, nakoľko by mal isté víťazstvo?

„Myslím, že by vyhral. Vždy je lepšie kandidovať z tejto pozície, lebo by v podstate nemusel robiť žiadnu kampaň, respektíve každá jeho prezidentská aktivita by bola akoby súčasťou kampane. A v súčasnosti ani nevidím takú osobnosť, ktorá by ho mohla poraziť.“

Aký je váš osobný názor? Bude či nebude kandidovať?

„Počul som už príliš veľa informácií, že nejde, aby na tom nebolo niečo pravdy. Ak je to tak, bolo by od neho zodpovedné, aby to ohlásil čo najskôr.“

Posledné voľby ukazujú, že úspech majú skôr nezávislí kandidáti mimo politiky. Aký je podľa vás trend?

„Rozhodovať bude osobnosť kandidáta a jeho životný príbeh, nie to, či je mimo politiky. Úvahu o kandidatúre zatiaľ oznámila pani Ďuriš Nicholsonová a hovorí sa o pani Remišovej. Šušká sa aj o pánovi Bérešovi (Imrich Béreš, bankár a bývalý riaditeľ protokolu kancelárie prezidenta za Michala Kováča - pozn. red.), lebo je až podozrivo aktívny na sociálnych sieťach.“

Aké by mali šance Ďuriš Nicholsonová a Remišová?