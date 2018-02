Zákon nielen o svojich platoch poslanci posunuli do druhého čítania

Plat poslancov sa nemá podľa koalície odvíjať od priemerného platu.

7. feb 2018 o 17:48 (aktualizované 7. feb 2018 o 18:09) TASR

BRATISLAVA. Poslanci Národnej rady SR môžu prichádzať s nápadmi, ako po novom nastaviť svoje platy a odmeňovanie ďalších ústavných činiteľov.

Parlament totiž posunul do druhého čítania novelu zákona o platoch, ktorá zatiaľ síce počíta so zmrazením platov, ale to je už neaktuálne a má sa to zmeniť.

Priemerný plat už nemá byť meritom

Snemovňa má návrh upraviť. Do pléna sa novela vráti zrejme na jar.

Hlavné slovo bude mať koalícia. Jej lídri nedávno oznámili, že plat poslancov NR SR a ďalších ústavných činiteľov sa v budúcnosti nebude odvíjať od priemerného zárobku v národnom hospodárstve, ale od takzvaného mediánu, teda od strednej hodnoty.

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár uvádzal, že by si vedel predstaviť výpočet platov podľa istého koeficientu. Za zlý nápad nepovažuje ani zdanenie paušálnych náhrad.

Všetko je však podľa neho vecou dohody. Bugár tiež nevie povedať, či platy poslancom porastú, alebo zostanú na súčasnej úrovni.

V rozprave k tejto téme v parlamente vystúpilo viacero poslancov. Kým opozícia kritizovala spôsob prípravy a prijímania zmien, národniari hájili potrebu prijatia systémového riešenia a tiež zlepšovania obrazu práce poslanca.

V zahraničí berú viac

Karol Farkašovský z SNS vymenoval niekoľko príkladov z európskych krajín, v ktorých majú poslanci podstatne vyššie platy ako slovenskí poslanci.

Platy slovenských zákonodarcov sú aj s paušálnymi náhradami viac ako tritisíc eur. Estónski či portugalskí poslanci majú podľa Farkašovského takmer sedemtisíc, holandskí a dánski vyše sedemtisíc eur, rakúski a talianski viac ako desaťtisíc eur. "Kde sa v tomto nachádza Slovensko?" pýtal sa.

Jeho stranícka kolegyňa Magdaléna Kuciaňová (SNS) ocenila tieto príklady a uviedla, že je najvyšší čas problém riešiť.

Očakáva, že odborná komisia príde s modelom konštruktívneho riešenia. Zdôraznila tiež potrebu zlepšovať obraz o práci poslancov.

"A potom sa nemusíme hrať na solidaritu," podotkla. Poslanci podľa nej majú odvádzať poriadnu prácu, za ktorú sa nebudú musieť hanbiť, a potom si môžu vziať bez hanby aj odmenu za svoj výkon.