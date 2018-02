Vašečka odchádza od Matoviča, chce šéfovať KDH

Hlinovi kritici z KDH mali Vašečku osloviť s ponukou na predsednícke kreslo.

7. feb 2018 o 22:11 TASR

BRATISLAVA.Poslanec Národnej rady SR Richard Vašečka vstupuje do KDH. Oznámiť to chce na brífingu, ktorý si zvolal na štvrtkové dopoludnie v parlamente.

"KDH nemusí čakať do roku 2020. Od dnešného dňa má zastúpenie v parlamente," nazval svoj brífing Vašečka, ktorý dosiaľ pôsobil ako predseda poslaneckého klubu OĽaNO.

S OĽaNO je Vašečka v Národnej rade už druhé volebné obdobie. Teraz sa spomína ako možný vyzývateľ šéfa KDH Alojza Hlinu v boji o predsednícke kreslo v mimoparlamentnom hnutí.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Vašečka žiada od ministra Gajdoša informácie o nákupe lietadiel Spartan

S Hlinom boli v minulom volebnom období kolegovia v klube OĽaNO. Aktuality.sk písali, že Hlinovi kritici Vašečku oslovili a dali mu ponuku.

Vašečka ponuky od KDH portálu potvrdil a nevylúčil ani možnosť, že sa by sa mohol o post predsedu KDH uchádzať. Kresťanskí demokrati majú personálne a iné otázky riešiť na marcovom sneme.

Podľa analytika Jána Baránka je dobré, že KDH bude mať viacero kandidátov na predsedu na sneme KDH. "Vašečka je veľmi vážnym kandidátom, pretože má za sebou všetky kresťanské skupiny. Má za sebou podporu biskupov, aj keď nie hlasnú," uviedol Baránek pre agentúru SITA.

Podľa neho je Vašečka autentický kresťanský politik. "Bude to zaujímavý súboj. Je to dobrá kandidatúra. Ak prinesie víziu spájania kresťanských síl v politike bolo by to na prospech nielen KDH, ale aj Slovenska. SR by si zaslúžila jednu silnú kresťanskú stranu," uviedol Baránek s tým, že KDH v osobe Vašečku automaticky získalo aj zastúpenie v parlamente.

"To bude prínos pre tú stranu," dodal.