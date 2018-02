Vašečka vyzval Hlinu, spochybnil úspech KDH v prieskumoch

Veľkou nespokojnosťou členov všetkých vekových katégórií so štýlom vedenia Alojza Hlinu odôvodnil Vašečka svoje rozhodnutie kandidovať.

8. feb 2018 o 10:13 Lucia Krbatová

video //www.sme.sk/vp/36460/

BRATISLAVA. Poslanec Richard Vašečka z klubu OĽaNO bude vyzývateľom súčasného predsedu KDH Alojza Hlinu.

Oznámil to na tlačovej besede. Rozhodnutie odísť z klubu OĽaNO, vstúpiť do KDH a kandidovať na post predsedu urobil po viacerých ponukách od členov hnutia.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Vážna situácia v KDH?

Vašečka tvrdí, že s ponukou, aby kandidoval, ho oslovovali ľudia z KDH zo všetkých regiónov a všetkých vekových kategórií.

Prečítajte si tiež: V KDH niekto počuje hlasy

"Z toho som pochopil, že situácia v KDH je naozaj vážna," povedal. Hnutiu podľa neho jeho vstup prospeje aj preto, že je poslancom a už nebudú musieť robiť tlačovky pred budovou Národnej rady.

Snem, na ktorom si bude hnutie voliť predsedu, bude v marci. V kuloároch sa hovorilo len o nespokojnosti časti členov hnutia, ktorý patria k starej garde. Prekáža im štýl Hlinovho vedenia, ktorý je pre nich vraj málo konzervatívny.

Vašečka menoval napríklad prešovského župana Milana Majerského z KDH, s ktorým má veľmi dobrý vzťah a podobné zmýšľanie. S Hlinom má vraj normálny vzťah.

Ak by ho za predsedu nezvolili a zostal by ním Hlina, nebude sa uchádzať o inú funkciu v KDH ani za hnutie kandidovať v parlamentných voľbách.

Prečítajte si tiež: Extravagantný Hlina vzkriesil konzervatívne KDH

Hlina na tlačovej besede privítal Vašečku v radoch KDH a povedal, že je to demokratické hnutie, takže o novom predsedovi rozhodne snem. V prípade prehry nevylúčil odchod. Priznal však, že sa mu nezdá spravodlivé meniť úspešný tím a jeho kapitána v polčase, zvlášť, keď sa mu darí.

Vašečka patril v OĽaNO ku konzervatívnemu krídlu. Nedávno na svojom Facebooku zverejnil fotku, kde je spolu s žilinskou župankou Erikou Jurinovou a exorcistom, ktorému dala úrad vysvätiť.

Líder OĽaNO Igor Matovič okomentoval jeho odchod slovami, že Vašečkovi v jeho rozhodnutiach vždy dôveroval a preto verí, že tento krok si dobre rozmyslel. Hlina podľa neho rozhodnutím Vašečku dostal namiesto medialy za to, že vytiahol KDH, dýku do srdca.

KDH predbehlo aj Most

KDH získalo v posledných parlamentných voľbách pod vedením Jána Figeľa 4,94 percenta, a prvýkrát v histórii samostatného Slovenska sa nedostalo do parlamentu.

Prečítajte si tiež: Hlina: Ešte chvíľu potrvá, kým si so Sulíkom podám ruku

Vedenie hnutia po Figeľovi prevzal Hlina a v prieskumoch verejnej mienky sa krátko na to začalo pohybovať nad päťpercentnou hranicou. V januárovom prieskume agentúry Focus získalo KDH 7,4 percenta a predbehlo aj koaličný Most-Híd.

Vašečka spochybnil preferencie hnutia v prieskumoch. "KDH máva v prieskumoch o dve percentá viac než je reálny výsledok," povedal. Reálny výsledok hnutia v súčasnosti odhadol na 5,5 percenta.

Aké má výhrady voči Hlinovi nechcel komentovať, no upozornil na to, že súčasný predseda má problém komunikovať s opozičnými lídrami. On je so všetkými za dobre a to vníma ako svoju výhodu.

Hlina bol pôvodne poslancom v klube OĽaNO, no po nezhodách s Matovičom z neho v roku 2012 vystúpil.