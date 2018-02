Hlina má v KDH podporu, Vašečka niektorých v hnutí rozrušil

Bývalého predsedu KDH Pavla Hrušovského záujem o politiku hnutia potešil. Niektoré veci by ako predseda robil inak ako Alojz Hlina.

8. feb 2018 o 19:58 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Keď pred rokom a pol zvolili na sneme v Ružomberku za nového predsedu KDH výstredného aktivistu Alojza Hlinu, ktorý mal vlastnú stranu Občania, delegáti mu búrlivo tlieskali.

Odvtedy KDH, ktoré v parlamentných voľbách získalo 4,94 percenta a prvýkrát zostalo mimo parlamentu, začalo v prieskumoch rásť až nad sedem percent a v nedávnych župných voľbách získalo po Smere druhý najväčší počet poslancov pre stranu a aj jedného zo županov.

Dnes, necelé dva mesiace pred ďalším snemom, sú niektorí v KDH napriek týmto výsledkom presvedčení, že Alojz Hlina hnutiu škodí.

Richard Vašečka Bol poslancom za OĽaNO, patrí ku konzervatívnym politikom. Nedávno na svojom facebooku zverejnil fotografiu, na ktorej je s novou žilinskou župankou Erikou Jurinovou a exorcistom, ktorému dala úrad vysvätiť. OĽaNO nedávno predstavilo svoju tieňovú vládu, Vašečka bol ministrom obrany. V Národnej rade je členom výboru na obranu a bezpečnosť.

"S kým sa stretne, spomedzi politických lídrov, s tým sa poháda. A do úst predsedu KDH určite nepatria vyjadrenia o štátnych plienkových firmách pre dôchodcov," hovorí bývalý poslanec hnutia, dnes radový člen Pavol Abrhan s tým, že takýto slovník je nedôstojný.

Narážal na vlaňajší Hlinov komentár, že jeho snom je zriadiť štátnu fabriku na výrobu plienok pre deti aj dospelých, lebo dostupné plienky sú veľmi drahé.

Na Hlinovi mu prekáža aj to, že v predsedníctve hnutia stále neobsadil tri voľné miesta.

"Naozaj vážnou situáciou" v KDH odôvodnil vo štvrtok svoje rozhodnutie vstúpiť do hnutia a na marcovom sneme vyzvať Hlinu aj bývalý šéf poslaneckého klubu OĽaNO Richard Vašečka. Tvrdí, že s ponukou, aby vstúpil do KDH a kandidoval na predsedu, ho oslovovali ľudia z KDH zo všetkých regiónov, mladí aj starší. Hlina sa podľa neho nevie dohodnúť s opozičnými lídrami a on dokáže ľudí spájať.

Väčšina oslovených členov hnutia si však žiadne napätie v strane pre Hlinovo pôsobenie nevšimla. "Ja som sa s ním vôbec nerozprával. Neviem povedať, či by bol lepší než Hlina, nepoznám jeho víziu," hovorí aj Abrhan.

K hlasom o nespokojnosti pristupuje politológ Grigorij Mesežnikov s veľkou opatrnosťou. "Zrejme ide o nespokojnosť bývalých funkcionárov, ktorí prišli o svoje posty," hovorí. Situáciu označil za čudnú, pretože v čase, keď KDH úspešne stabilizovalo svoje percentá nad hranicou zvoliteľnosti, nevidí dôvod meniť predsedu.

Kritici vidia o dve percentá menej

Kým časť staršej generácie v KDH môže mať problém s Hlinovým expresívnejším vyjadrovaním, iní predsedu chvália.