Poslanci poslali list MOV, žiadajú prehodnotiť zákaz pre ruských športovcov

Pod list sa podpísalo 56 poslancov z koalície aj opozície.

8. feb 2018 o 14:21 SITA

BRATISLAVA. Skupina viac ako 50 poslancov Národnej rady zaslala vo štvrtok otvorený list Medzinárodnému olympijskému výboru (MOV), v ktorom ho žiada, aby prestal s politizáciou športu a prehodnotil svoje rozhodnutie o zákaze ruských športovcov štartovať na olympiáde.

Ako povedal vo štvrtok pre agentúru SITA Ľubomír Petrák (Smer), iniciátor listu, pod ktorý sa podpísalo 56 poslancov, MOV zatiahol šport do politiky.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Účelové rozhodnutie

"Aj v kontexte rozhodnutia športového arbitrážneho súdu vyznieva rozhodnutie MOV nevpustiť viacerých ruských športovcov na ZOH ako absolútne nedôveryhodné a účelové. Veľmi nás mrzí, že MOV má dvojaký meter" uviedol Petrák.

Prečítajte si tiež: Žiadny štátny znak ani vlajka. Takto by mohli vyzerať ruské dresy na ZOH

Poslanci tiež kritizujú rozhodnutie, podľa ktorého ruskí paralympionici môžu štartovať na svojom podujatí v marci len pod neutrálnou vlajkou.

"Sú to ľudia, ktorí sú znevýhodnení ťažkými osudmi, cez ktoré sa prenášajú pomocou športu. Práve títo ľudia si zaslúžia našu úctu za to, ako bojujú so svojím osudom, a paradoxne, práve oni zatiahnutím politiky do športu boli znevážení," dodal Petrák.

List podpísali koaliční aj opoziční poslanci

Slovenskí poslanci žiadajú MOV, aby prehodnotil svoje bezprecedentné rozhodnutie vykonané na základe kolektívnej viny.

"Keďže OH sú celosvetové a sú súťažou národných tímov, vyzývame všetky demokratické parlamenty, aby sa k našej výzve pripojili," uvádzajú poslanci v liste, pod ktorým sú podpísaní zákonodarcovia zo Smeru, SNS, Mostu-Híd, ale aj opozičných strán ako SaS, hnutia Sme rodina a OĽANO.