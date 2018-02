Duálne vzdelávanie podľa Gröhlinga nefunguje, uviedol tri dôvody

Podľa tímlídra pre školstvo strany SaS hrozí Slovensku vrátenie desiatok miliónov eur.

BRATISLAVA. Tímlíder strany Sloboda a Solidarita (SaS) pre školstvo Branislav Gröhling vyzval ministerku školstva Martinu Lubyovú, aby bezodkladne venovala svoju pozornosť duálnemu vzdelávaniu.

„Projekt duálneho vzdelávania nás stál 44 miliónov eur. Na počiatku sa mu venovala veľká pozornosť a jeho cieľom mala byť podpora a pozdvihnutie odborného školstva. Realita je taká, že o duálne vzdelávanie je minimálny záujem, zapojili sa doň sotva tri percentá študentov," uviedol Gröhling.

“ Duálne vzdelávanie nefunguje z viacerých dôvodov. Po prvé, školy, ktoré sa zapoja do duálneho vzdelávania, prídu o peniaze, pretože sa im zníži normatív na žiaka. „ Branislav Gröhling

"Slovensku hrozí, že bude musieť vrátiť Európskej únii desiatky miliónov eur, ak v duálnom vzdelávaní nebude do roku 2020 zapojených 12 000 študentov, pričom v súčasnosti je ich len približne 2 500,“ upozornil Gröhling.

Odkopírovaný systém

Podľa opozičného poslanca vláda systém duálneho vzdelávania v podstate len odkopírovala od Švajčiarska a Nemecka a zaviedla ho na Slovensku bez ohľadu na lokálne špecifická či potreby slovenských škôl a žiakov.

Dodatočné projekty ako akési Duál pointy v krajských mestách podľa Gröhlinga problém nevyriešia.

„Duálne vzdelávanie nefunguje z viacerých dôvodov. Po prvé, školy, ktoré sa zapoja do duálneho vzdelávania, prídu o peniaze, pretože sa im zníži normatív na žiaka," uviedol Gröhling.

Po druhé, žiaci sa môžu zapojiť do duálneho vzdelávania len v prvom ročníku, čiže v čase, keď ešte nepoznajú dobre svoj odbor, nemusia si byť istí, či chcú praxovať alebo či nezmenia odbor," doplnil Gröhling.

"Po tretie, zamestnávateľov a hlavne malých a stredných podnikateľov odrádza komplikovaná byrokracia a podmienky, ktoré musia splniť. Po štvrté, mnohé školy si vedia vybaviť prax u zamestnávateľa aj mimo systému duálneho vzdelávania,“ vymenoval nástrahy tímlíder SaS pre školstvo.

SaS pripravila do parlamentu novelu duálneho vzdelávania. Medzi hlavné zmeny patrí napríklad zrušenie krátenia normatívu školám, ktoré sú zapojené do duálneho vzdelávania či zjednodušenie zapojenia zamestnávateľov do systému duálneho vzdelávania.

Príprava novely zákona o odbornom vzdelávaní

Zmluva o realizácii národného projektu Duálne vzdelávanie, ako aj uvoľnenie peňazí z Európskej komisie boli účinné od 30. novembra 2016, čo umožnilo plnohodnotné rozbehnutie projektu. Národný projekt sa realizuje podľa harmonogramu.

Naplnenie cieľa, 12 000 študentov zapojených do duálneho vzdelávania, je rozdelené do jednotlivých krokov až do roku 2020.

Z uvedeného dôvodu považuje ministerstvo školstva vyjadrenia poslanca Gröhlinga o riziku nenaplnenia očakávaného stavu za predčasné, a teda neopodstatnené.

V súčasnosti sa pripravuje novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave za účasti zamestnávateľov, stavovských a profesijných organizácií, ministerstva školstva a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

Vypustenie krátenia finančného normatívu pre školy zapojené v duálnom vzdelávaní je jednou z oblastí, ktorou sa novela tohto zákona zaoberá.

Jej zámerom je tiež okrem podpory systému duálneho vzdelávania aj zvýšenie motivácie zamestnávateľov poskytovať duálne vzdelávanie prostredníctvom doplnenia ďalších daňových stimulov či prispôsobenie štátnych vzdelávacích programov potrebám trhu práce.

Podstatnou časťou je aj riešenie kariérového poradenstva pre žiakov základných škôl. V súčasnosti máme 1 400 výchovných poradcov, pre ktorých nie je možné pri ich vysokom pracovnom vyťažení organizovať informačné stretnutia zamestnávateľov s potenciálnymi žiakmi, ani sprostredkovávať každému žiakovi individuálne pre jeho potreby ponuku učebných a pracovných miest.

Novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave bola v rámci aktuálneho štádia legislatívneho procesu zaslaná na predbežné pripomienkové konanie do komisie na posudzovanie vplyvov.

Reakciu rezortu školstva zaslal tlačový odbor.