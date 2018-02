Rusko na súde o Kočnerovi: Je mi ľahostajný

Kočner žiada na základe čudných zmeniek desiatky miliónov eur od televízie Markíza.

8. feb 2018 o 17:20 Peter Kapitán

BRATISLAVA. Uškŕňal sa, občas sa hral s telefónom a pomáhal sudkyni s názvami odborných inštitúcií. Kontroverzný podnikateľ Marián Kočner vo štvrtok po prvý raz prišiel na pojednávanie v súvislosti s miliónovými zmenkami, ktoré si chce nechať preplatiť od televízie Markíza.

Na súde sa stretol aj s Pavlom Ruskom, ktorý mal zmenky Kočnerovi podpísať ešte v roku 2000. Bolo vidieť, že počas pojednávania Ruskovi už bolo dlho, na drevenej lavici sa neustále prehadzoval, kontroloval si prsty na rukách a nervózne vzdychal.

Pri jednej z otázok na zmluvy len sucho konštatoval, že si nepamätá, lebo má tento týždeň naozaj „zábavný“. Narážal tým na svoju utorkovú konfrontáciu s bývalým bossom podsvetia Mikulášom Černákom, ktorý ho obvinil z objednávky vraždy jeho obchodnej partnerky Silvie Volzovej.

Počas pojednávania sa na Kočnera pozrel len občas, pri výpovedi raz odkázal, že na položenú otázku bude vedieť lepšie odpovedať Kočner.

„Je mi ľahostajný, nie sme kamaráti, ale to sme jeden druhému nikdy ani netvrdili,“ odpovedal Rusko na otázku, aký je jeho dnešný vzťah s jeho bývalým spolužiakom z vysokej školy Kočnerom.

Boj o Markízu

V ostrom súboji sa Rusko s Kočnerom po prvý raz stretli v roku 1998. Spoločnosť Gamatex, ktorú Kočner ovládal, vďaka Ruskovej nevyrovnanej pohľadávke na papieri získala televíziu Markíza. Pred sídlom televízie z toho bola malá revolúcia, dav vonku kričal „neberte nám Markízu“.

“ Ja ho síce nemám rád, ale to v tejto kauze nič neznamená. „ Marián Kočner o Ruskovi v roku 2004

Práve do tohto obdobia siaha aj súčasný spor o zmenky za desiatky miliónov eur. Rusko vo štvrtok pred súdom prehlásil, že zmenky za 500 miliónov slovenských korún mali slúžiť ako vyrovnanie za to, že Kočner napokon Markízu nezískal.

„Zmenky mi dal podpísať Ernest Valko, ktorý v tom čase zastupoval Gamatex. Veľmi jasne mi vysvetlil, že Markíza môže zaniknúť, bolo mi jasné, že treba konať,“ opísal Rusko okamihy, keď mal zmenky podpisovať.

Informácia sa overiť nedá. Rusko tvrdí, že na mieste nikto iný nebol, Valka pred siedmimi rokmi zavraždil v jeho dome neznámy páchateľ.

Markíza od začiatku sporu tvrdí, že zmenky sú falošné a určite nevznikli v roku 2000. Až do minulého roka o nich totiž nikto nevedel, zmienka o nich nebola ani v účtovných závierkách Markízy, ktoré by ich mali evidovať.

Minister a podnikateľ

Gamatex však Ruska prenasledoval aj po vyrovnaní sa s problémami okolo Markízy v roku 2000. Po voľbách v roku 2002 sa Rusko ako líder strany ANO stal novým ministrom hospodárstva a k Žiline pritiahol veľkú investíciu juhokórejskej automobilky Kia.

Kočner síce Ruskovi predal Gamatex, no neskôr si založil Gamatex Plus, ktorý v lokalite budúcej investície skúpil takmer deväťtisíc štvorcových metrov pozemkov. Za štvorcový meter pôdy zaplatil vlastníkom 295 korún a za toľko ich chcel aj predať štátu.Ten ich však pôvodne vykupoval za 125 korún.

„Ja ho síce nemám rád, ale to v tejto kauze nič neznamená. Keby bol ministrom hospodárstva ktokoľvek iný, urobil by som to isté,“ hovoril Kočner v auguste 2004. Tvrdil, že pozemky kúpil len pre svoje „sociálne cítenie s obyčajným človekom.“

Rusko svoje pôsobenie v politike musel predčasne ukončiť v roku 2005, keď sa objavili nejasnosti okolo zmeniek na 100 miliónov korún, ktoré si mal požičať od podnikateľa Ľubomíra Blaška. Neskôr sa mu prestalo dariť aj v biznise, postupne sa dostal do dlhov.

Kvôli nim prišiel o svoju vilu v Záhorskej Bystrici, ktorú si neskôr Kočner od banky kúpil. Rusko sa ju pred tým dlhý čas pokúšal neúspešne predať. Krátko nato sa pokúšal neúspešne presadiť v divadelnej branži.

Bol jedným z producentov muzikálu Rómeo a Júlia, ktorý sa neuchytil. Na predstavení muzikálu v Prahe sa Rusko stretol s Kočnerom. Pred televíznymi kamerami si podali ruku a objali sa. „Nech sa všetci po*ebú,“ povedal Kočner s úsmevom do kamery.

Krízové centrum

V máji 2015 sa Rusko stal šéfom neziskovky Maják nádeje, ktorý fungoval ako krízové centrum pre deti. Pre viaceré Ruskove kroky hrozila Majáku exekúcia za vyše 600-tisíc eur. Dôvodom bola najmä dohoda s Kočnerom na výmene priestorov.

Centrum sa malo sťahovať do luxusnej budovy Five Star Residence, kde si v roku 2012 kúpil podnikateľ Ladislav Bašternák sedem bytov za 12 miliónov v hotovosti. K výmene nehnuteľností medzi Ruskom a Kočnerom napokon nedošlo. Kočner si uplatnil zmluvnú pokutu a Rusko pohľadávku pred notárom uznal. Okresný súd Bratislava I. však v októbri minulého roka exekúciu Majáka nádeje stopol.

Ruska v luxusnej rezidencii koncom roka 2016 nafotil aj týždenník Plus 7 dní. Týždenníku vtedy tvrdil, že býva u priateľky, ktorá tam má prenajatý byt. Trvalý pobyt má aj naďalej v Záhorskej Bystrici, na súde vo štvrtok tvrdil, že u Kočnera určite nebýva.