Poslanci neschválili uznesenie, schôdza venovaná modernizácii armády sa skončila

Štát je podľa Martina Poliačika v situácii, keď už je narušená jeho samotná bezpečnosť.

9. feb 2018 o 9:45 (aktualizované 9. feb 2018 o 18:20) SITA, TASR

BRATISLAVA. Mimoriadna schôdza Národnej rady SR, na ktorej sa z iniciatívy opozície takmer osem hodín hovorilo o modernizácii Ozbrojených síl (OS) SR, sa skončila bez uznesenia

. Opozičný návrh, aby parlament vyjadril vážne znepokojenie nad netransparentným a nesystematickým spôsobom modernizácie, plénum nepodporilo, pričom alternatívne znenie nikto z koalície nepredložil.

Za pôvodný kritický text hlasovalo 45 poslancov zo 111 prítomných. Podporili ho členovia klubov SaS, OĽaNO, Sme rodina a ĽSNS.

Gajdoš mal vysvetliť nákupy

Poslanci v parlamente rokovali na mimoriadnej schôdzi venovanej modernizácii slovenskej armády. Minister obrany Peter Gajdoš im mal vysvetliť nákupy, ktoré plánuje v armáde.

Minister reagoval, že pokiaľ má niekto z prítomných poslancov dobré kontakty na výrobcov obrnených vozidiel a podarí sa mu zariadiť nižšiu sumu, aká je v súčasnosti rezortom prezentovaná, má prísť na ministerstvo a ušetriť daňovým poplatníkom peniaze.

Ozbrojené sily podľa neho dlhodobo trpeli tým, že boli na okraji záujmu, čím sa iba odkladali nevyhnutné projekty bokom.

“ Prototyp, ktorý rezort predstavil bude iba predražená skladačka. „ Poslanec Milan Krajniak

"Stav ozbrojených síl pri mojom nástupe do funkcie nedokázal pružne reagovať na bezpečnostné riziká a situáciu. Chýbali nám predovšetkým dlhodobé stratégie, projekty zabezpečenia obrany štátu a v neposlednom rade aj systémová modernizácia," uviedol Gajdoš.



"Všetko stojí a padá na dodržaní prísľubov na zvýšenie výdavkov, ku ktorým sme sa ako Slovenská republika zaviazli aj v rámci Severoatlantickej aliancie (NATO), teda dosiahnuť hodnotu 1,6 percenta hrubého domáceho produktu (HDP)," pripomenul Gajdoš.

Dodal, že sa nebojí zodpovednosti za svoj vlastný rezort, ale ešte v rámci štvavej kampane voči ministerstvu obrany nepočul náležité a závažné argumenty.

Ohrozená bezpečnosť

Opozičný poslanec Martin Poliačik vyhlásil, že Slovenská republika sa dostala do situácie, keď základné vojenské záväzky voči medzinárodným partnerom nie sú dodržiavané.

Štát je tak podľa neho v situácii, keď už je narušená aj jeho samotná bezpečnosť.

Martin Dubéci, ktorý sa venuje otázkam bezpečnosti, upozornil, že naši vojaci fungujú v nedostatočných podmienkach.

"Modernizácia armády je v zlom stave, mladí vojaci do armády neprichádzajú a elita z Ozbrojených síl SR odchádza. To narúša základný aspekt bezpečnosti našej krajiny. O tomto politici nehovoria," povedal.

Poliačik v rámci schôdze predloží doplňujúci a pozmeňujúci návrh k uzneseniu, ktoré má byť výsledkom schôdze.

Chce v ňom zaviazať vládu, aby zverejnila výsledky hodnotenia v rámci plánovacieho procesu NATO (NATO Defence Capability Review).

Tvrdí totiž, že pravidelné hodnotenie NATO v oblasti obranného plánovania je objektívnym a nezávislým hodnotením Aliancie, ktoré pomenúva stav a možnosti rozvoja ozbrojených síl.

"Je na rozhodnutí členskej krajiny, či toto hodnotenie zverejní, pričom Dánsko či Slovinsko tak už niekedy urobili, na rozdiel od Slovenska," upozornil opozičný poslanec.

Požiadavky poslancov

Parlament má tiež vyjadriť vážne znepokojenie nad netransparentným a nesystematickým spôsobom modernizácie OS SR a má požiadať vládu, aby predložila na najbližšiu schôdzu NR SR Dlhodobý plán rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj OS s výhľadom do doku 2030.

Zároveň poukázal na prejav prezidenta Andreja Kisku na poslednom veliteľskom zhromaždení náčelníka Generálneho štábu OS SR. Tento prejav podľa jeho slov naznačil, že výsledky Slovenska v tomto hodnotení budú negatívne.

Ak jeho doplnok k uzneseniu neprejde, ostáva podľa Dubéciho už len koncentrovaný tlak médií a verejnosti, aby sa hodnotenie zverejnilo.

Opozícia ďalej chce, aby NR SR zriadila komisiu na plánovanie a kontrolu rozvoja a modernizácie OS SR zloženú zo zástupcov poslaneckých klubov všetkých demokratických politických strán.

Gajdošovo vysvetlenie žiadali poslanci, podľa ktorých sú kroky rezortu obrany pochybné a vytvárajú dôvodné obavy a podozrenia.

Opozícia obviňuje ministerstvo obrany, že koná v oblasti plánovanej modernizácie armády netransparentne a má vážne podozrenia na porušovanie princípu nediskriminácie a porušovania zásad hospodárnosti a efektívnosti vo vynakladaní verejných financií.

Problematickým nie je podľa opozície len netransparentný a diskriminačný nákup vojenských transportérov za 1,2 miliardy eur, ale aj podozrivá a neustále odďaľovaná plánovaná modernizácia leteckej techniky.

Predražené vozidlá

Podľa opozičného poslanca Milana Krajniaka (Sme rodina) plánuje Gajdoš kúpiť škodovku za cenu mercedesu. vyhlásil to v piatok na mimoriadnej schôdzi v Národnej rade

Podľa jeho slov je suma za jedno vozidlo značne premrštená. "Ministerstvo vysoké ceny odôvodňuje tým, že fínska firma Patria vyvinula nový prototyp vozidla a práve preto sumy za jedno auto narastajú. To nie sú dostatočné argumenty," uviedol v rámci rozpravy v parlamente Krajniak.

"Prototyp, ktorý rezort predstavil verejnosti, novinárom a odborníkom bude v konečnom dôsledku iba predražená skladačka. Delostrelecká veža, ktorá má byť na fínske podvozky inštalovaná, má 40-ročný sovietsky kanón, ktorý je zastaralý a čoskoro aj nefunkčný. Ďalším veľkým problémom je podľa môjho názoru slabé pancierovanie, ktoré našim vojakom poskytne iba minimálnu ochranu," pokračoval Krajniak.

Ako dodal, neplánuje lobovať za jednotlivé firmy v zahraničí alebo preferovať jediné riešenie. Chce aby sa naši vojaci nemuseli hanbiť a nemuseli byť odkázaní na zlé politické rozhodnutia.

"Pán Krajniak, vaše vystúpenie znevažuje prácu zamestnancov ministerstva. Všetky detaily a konkrétne cenové ponuky na obstaranie nových transportérov sú uvedené v rámci schváleného Dlhodobého plánu rozvoja s dôrazom na výstavbu a modernizáciu Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Pripomínam, že finálne ceny sú iba odhadované, samozrejme môže súčasný vývoj stlačiť sumu za jedno auto smerom nadol," reagoval Gajdoš na vystúpenie Krajniaka

Danko nechce stáť v ceste modernizácii

Na vystúpenie Krajniaka reagoval aj predseda národnej rady a predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko, ktorý podľa vlastných slov nechce zahatať cestu na nutnú modernizáciiu v ozbrojených silách.

"Máme jedinečnú príležitosť prezrbrojiť našu armádu, ktorá roky iba chátrala. Téma obrany štátu je veľmi dôležitá a každého občana musí zaujímať. Nikto totiž nevie, ako sa súčasná bezpečnostná situácia vyvinie v budúcnosti," reagoval Danko.

Dodal, že je aj v záujme Slovenskej republiky, aby sme čo najviac potrebných a dôležitých vecí produkovali v domácej réžii.

Ruskú techniku sa kupovať nechystá

Rezort obrany rozhodne neplánuje nakupovať starú ruskú vojenskú techniku. "Na dnešnej schôdzi parlamentu minister obrany Peter Gajdoš jasne vysvetlil všetky tvrdenia opozičných poslancov. Ešte raz zdôrazňujem, nikto na rezorte obrany nechce ani nebude nakupovať starú sovietsku alebo ruskú techniku," povedal Danko.



"Ak si niekto myslí, že ideme nakupovať nové Migy, tak je šialenec. Pri stíhačkách bolo jasne povedané, že sú v hre iba dva proatlantické respektíve proeurópske výrobky," pripomenul Danko a dodal, že pokiaľ vie domáci zbrojársky priemysel niečo kvalitné vyrobiť, treba takúto možnosť využiť.

"Ak niečo ešte vyrobiť doma vieme, či už sú to maskáče, kanady alebo obrnené transportéry, sme povinní urobiť všetko pre to, aby sa na Slovensku aj vyrábalo," doplnil predseda SNS.

Gál: Problém je v komunikácii

Najväčší problém pri modernizácii slovenskej armády je v komunikácii. Myslí si to predseda poslaneckého klubu koaličnej strany Most-Híd Gábor Gál.

Gajdošovi, ktorý kritizoval nízku účasť poslancov na vojenskom priemyselnom dni, Gál odkázal, že v tom čase rokovalo plénum.

"Chceli sme ísť na priemyselný deň, ale nedalo sa. Zabezpečovali sme totiž v sále koalícii väčšinu. Komunikácia nie je dobrá a tu by sme mali rozptýliť všetky fámy. Všetky otázniky preto rad radom vysvetlite, lebo potom tu vznikajú všelijaké šumy," odkázal Gajdošovi vo faktickej poznámke.

Minister ho ubezpečil, že termín priemyselného dňa nebol takto určený naschvál. "Nech sa páči, príďte sa pozrieť na Lešť, nič netajíme, budete vítaní," odkázal.

Podľa Eugena Jurzycu (SaS) je potrebné položiť otázku, či má vláda zrátané, do akej miery sa oplatí produkovať vojenskú techniku doma za vyššiu cenu. "A ďalšia otázka je, kto je konečným užívateľom výhod?" pýtal sa.

Paška tvrdí, že opozícia robí senzácie

Jaroslav Paška (SNS) je presvedčený, že opozícia robí senzácie na základe podvodov a klamstiev, čo považuje za nízke. Tibor Bernaťák (SNS) si zase myslí, že po Gajdošovom dopoludňajšom vystúpení a vysvetleniach, ktoré poskytol, by mala opozícia stiahnuť svoj návrh uznesenia, ktorým má parlament na záver mimoriadnej schôdze spôsob prebiehajúcej modernizácie armády skritizovať.

Boris Kollár (Sme rodina) uistil, že nespochybňuje Gajdoša ako ministra obrany. "Rokujeme tu vecne a bez osobných invektív. Ministra sme ani raz nespochybnili ako odborníka. Myslíme si, že je to dobrý vojak a dobrý minister. Ale máme určité výhrady k tomuto nákupu," dodal.

Galko: Ministerstvo nákupy utajuje

Ministerstvo obrany zbytočne utajuje dôležité fakty o nákupoch vojenskej techniky. Uviedol opozičný poslanec za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Ľubomír Galko.

Podľa jeho slov by úplne postačilo, ak by vedenie ministerstva obrany informovalo odborníkov či samotnú verejnosť. "Aj opozícia považuje prezbrojenie slovenskej armády za nevyhnutné, nie však takýmto spôsobom, akým to robí strana SNS a najmä vedenie vášho rezortu," uviedol Galko na schôdzi.

"Už v roku 2010 zadal generálny štáb ozbrojených síl požiadavku na výmenu radarov. Čo sa odvtedy zmenilo? Prečo sa musíme až z médií dozvedať o tom, že súťaž, ktorá trvala tri roky, bude v dohľadnej dobe zastavená? Toto sú tie najväčšie nedostatky vášho rezortu," doplnil opozičný poslanec.

Gajdoš odmieta Galkovo podozrenie, že MO zdržiava obnovu časti vojenskej techniky s cieľom využívať ruské stroje čo najdlhšie. Minister uznal, že sankcie uvalené na Rusko po anexii Krymu by mohli obchod s náhradnými dielmi komplikovať. Uistil však, že spoločnosť, od ktorej získavame náhradné diely na radary, má výnimku. "My môžeme tieto náhradné diely nakupovať. Takže zabezpečujeme ochranu vzdušného priestoru," uistil.

Opozičný poslanec Martin Poliačik (nezaradený) opätovne upozornil, že krajiny ako Dánsko, Nórsko, Holandsko či Slovinsko majú buď časti, alebo celé hodnotiace správy od NATO zverejnené na svojich stránkach. Preto by chcel vidieť, čo si Aliancia myslí o slovenskej armáde, ktorá to nezverejňuje.

Gajdoš je podľa svojich slov rád, že o to má Poliačik takýto záujem. "Ale 25 rokov to tu nebolo, požadujete to prvýkrát. Ak to nie je pod ochranou utajovaných skutočností, alebo aj keď je, pozrieme sa, čo sa z toho dá vytiahnuť," sľúbil.

Kaliňák: Prácu ministra nemá právo hodnotiť

Na vystúpenie Galka rozprave reagovali najmä koaliční poslanci, ktorí exministrovi obrany pripomenuli jeho predražené nákupy či kauzy.

"Pneumatiky, ktoré ste vy osobne kúpili, pán Galko, môže v súčasnosti rezort obrany použiť jedine ak tak v tombole," reagoval koaličný poslanec Dušan Bublavý (Smer).

Aj minister vnútra Robert Kaliňák sa domnieva, že Galko nemá právo hodnotiť prácu ministra Gajdoša.

"Keď pán Galko sedel na stoličke ministra obrany, nevedel reagovať ani na základné otázky o tom, ako si predstavuje budúcnosť ozbrojených síl. Mohli ste nám to osobne predviesť, ako sa obstaráva a nakupuje transparentne, pán poslanec," uviedol Kaliňák.

"My máme záujem, aby sa z montážnej dielne, akou Slovenská republika bola, stala silná a moderná krajina. Domáci priemysel musí na armádnych projektoch participovať. Hodnotiť môžeme, až keď bude známa finálna suma, dovtedy sú tvrdenia opozície klamlivé a predčasné," doplnil minister vnútra.

Na záver dodal, že Slovensko má kvalitných a kvalifikovaných ľudí na to, aby sme vedeli na vývoji transportérov čo najviac participovať domácim zbrojárskym priemyslom.

Matovič: Nákupy budú mať trestnoprávnu dohru

Aktuálne nákupy spojené s modernizáciou slovenskej armády budú mať po zmene vlády a nastúpení spravodlivosti trestnoprávnu dohru.

Povedal to líder OĽaNO Igor Matovič, ktorý ministra obrany Petra Gajdoša (SNS) upozornil, aby autorom obchodov nerobil zástenu, lebo v konečnom dôsledku ho nechajú v štichu a doplatí na to len on.

"Vaše argumenty, že slovenský obranný priemysel ide s Fínmi vyvíjať vozidlá Patria, to môžete používať len pri ľuďoch, ktorí nevedia. Hráte sa, že za pár mesiacov ste vyvinuli niečo, čo vyvíjali roky tisícky ľudí v Patrii. Vy predsa kupujete vyvinutý transportér. Ale niekto vám povedal, že máte hovoriť o spoločnom vývoji," odkázal Gajdošovi s dôvetkom, že je to fínske vozidlo, z ktorého sa 70 percent bude fakturačne robiť na Slovensku.

Matovič verí, že Gajdoš to neobhajuje pre peniaze z provízií, ale preto, že chce niečo dobré pre armádu.

"Ale upozorňujem vás, že títo ľudia vás chcú zneužiť. Vy musíte strážiť verejné peniaze. Pevne verím, že nechcete mať na tričku napísané to, čo tam majú Igor Štefanov a Marián Janušek za nástenkový tender," podotkol šéf Obyčajných.

Presvedčený o transparentnosti

Gajdošovi vyčítal tvrdenie, že Nemci a Francúzi nechceli spoločný vývoj a spoločnú výrobu a Fíni boli jediní, ktorí povedali áno. "Ukázalo sa, že skutočnosť bola presne opačná. Chcem sa opýtať, či ste vyhodili generálneho tajomníka Jána Hoľka za to, že takto klamal?" odkázal.

Minister v reakcii Matoviča uistil, že ak by nebol presvedčený o transparentnosti celého procesu modernizácie, určite by neprišiel do parlamentu vysvetľovať.

"Žiaden tender nebol. Toto je vývoj a výskum. A nebola podpísaná žiadna zmluva, ale memorandum o porozumení," vysvetlil.

Na margo Hoľka upozornil, že je jeho podriadený. Gajdoš pritom trvá na tom, že pri Nemcoch a Francúzoch sa projekt realizovať nedal, lebo spoločný výskum a vývoj možno na základe smernice robiť iba medzi spoločnosťami, ktoré vlastní štát.

Gajdoš pri odpovedi zavádzal, tvrdí Dostál

Odpoveď ministra obrany Petra Gajdoša (SNS) na otázky opozičného poslanca Ondreja Dostála (kandidoval za SaS) bola mierne zavádzajúca. Uviedol to Dostál počas dnešnej mimoriadnej schôdze parlamentu.

"Ja som posielal prostredníctvom interpelácie otázky, ako plánuje rezort obrany obstarávať bojovú kolesovú techniku. Odpoveďou bolo až päť možností, od rôznych agentúr, cez takzvaný systém vláda vláde, až po verejnú súťaž. Až neskôr som zistil, že v čase, keď mi prišla takáto odpoveď, bolo už o spôsobe obstarania dávno rozhodnuté," uviedol Dostál.



Ako ďalej pokračoval Dostál, celý proces sa mohol uskutočniť iným spôsobom. "Myslím si, že sa to dalo celé spraviť aj transparentnejšie, pretože ide o stovky miliónov eur daňových poplatníkov," povedal na záver rozpravy Dostál.

Na celkovú modernizáciu Ozbrojených síl SR majú byť vynaložené miliardy eur. Okrem obrnených transportérov typu 8x8 a 4x4 by mali postupne vojakom pribudnúť aj dopravné lietadlá, viacúčelové vrtuľníky či nové nadzvukové stíhačky.

Schôdza bude trvať až do prerokovania programu. V prerušenej 26. schôdzi budú poslanci pokračovať v utorok 13. februára.