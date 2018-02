Kanaďan: Cudzinci na Slovensku majú výhodu, vidia do budúcnosti

Top desať správ z najväčšieho spravodajského webu o Slovensku v angličtine.

9. feb 2018 o 10:50 sme.sk

1. V čom spočíva unikátnosť našej obrátenej pyramídy a ako vyzerá vo vnútri? The “inverted pyramid” becomes a national cultural monument. Have you seen it yet?

2. Tieto fotografie Slovenska zbieral fotograf šesť rokov: Vanishing Slovakia

3. Lady Gaga si uctila na koncerte svojho slovenského fanúšika: Lady Gaga reads letter from Slovak fan during concert

4. Americký novinár: Keď ide do tuhého, Slováci protestujú, organizujú sa a prejavia svoju moc pri volebných urnách. Česi si idú zalyžovať: Why do Czechs have a Slovak for prime minister?

5. Slováci začínajú predávať futuristické kapsuly na bývanie. Pozreli sme sa dnu: First egg-shaped micro-house heads to clients

6. Polícia pomáha a chráni. Najnovšie varuje pred novodobou bosorkou: Beware of Slovak witches

7. Tomuto Belgičanovi na Slovensku naozaj záleží: Slovakia is still unknown to Belgian and Dutch tourists

8. Videli ste už najväčšiu barokovú maľbu na Slovensku? The largest Baroque painting in Slovakia finds a home with the Franciscans

9. Samsung síce zatvára ale v Amazone práce pribudne: Amazon in Sereď to take over part of Czech returns centre’s operation

10. Kanaďan: Cudzinci na Slovensku majú výhodu. Vidia do budúcnosti. Canadian native turns phonetic trick into a popular Bratislava café

Až 60 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 22,5 percenta všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu. Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.