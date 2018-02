Čítanie na víkend: Ako si udržať manželstvo a prečo sa susedné mestá nemajú rady

Rozhovor s režisérkou Helenou Třeštíkovou, veľká ruská lovestory či naťahovačky Bystričanov a Zvolenčanov. Pozrite si prehľad magazínového čítania.

9. feb 2018 o 14:40 sme.sk

Ivana a Václav Strnadovci sa brali ešte počas štúdia na vysokej škole. V nedeľu, na Deň manželstva, si môžu zablahoželať, že sú ešte stále spolu. Že to nebolo vždy ľahké, odhalili Manželské etudy po 35 rokoch.(Zdroj: Česká televize / Tomáš TŘEŠTÍK)

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Rozhovor s režisérkou malých dejín lásky

Prečítajte si tiež: Helena Třeštíková o Manželských etudách: Netreba sa po prvej kríze zaseknúť

Odkráčali spolu k oltáru, povedali si áno, začali spolu žiť, vychovávať deti, narážať na prvé problémy, klopiť oči a prehĺtať slzy. Majú zaznamenané aj veci, na ktoré by možno radi zabudli, no nemôžu. Už navždy budú vedieť, že to bolo tak. Pretože tam vždy bola Helena Třeštíková a všetko nakrúcala.

Neúnavná dokumentaristka ľudských životov dokončila tretie pokračovanie časozbernej snímky Manželské etudy, ktoré nedávno odvysielala Česká televízia. Či bude aj pokračovanie po päťdesiatich rokoch, závisí aj od toho, ako sa protagonisti vyrovnajú s krutými komentármi na sociálnych sieťach, povedal v rozhovore Ely Rybárovej.

Čo skrývajú zamilované listy ruskej cárovej

Prečítajte si tiež: Katarína Veľká a Potemkin. Ich milostnému a politickému spojenectvu sa nevyrovná žiadna dvojica

Niekto čaká na svojho princa roky a nedočká sa. Ruská cárovná Katarína Veľká sa dočkala takého, ktorého volali Princ princov. Nebol to nikto iný ako Grigorij Potemkin, ktorého meno prežilo dodnes aj ďaleko za hranicami Ruska vďaka legende o Potemkinových dedinách.

Pre jednookého lámača ženských sŕdc stratila úplne hlavu. Dokazujú to aj ich milostné listy, ktoré sa zachovali a vyšli niekoľkokrát aj knižne.

„Všetko, čomu som sa celý život vysmievala, ma postretlo; to od momentu, keď ma láska k Vám zaslepila. Prežívam teraz city, ktoré som pokladala za hlúpe, prehnané a neprirodzené," vyznáva sa Katarína.

Prečo prežíva tichá rivalita miest

Prečítajte si tiež: Medená Bystrica, strieborná Kremnica, zlatá Štiavnica a sprostý Zvolen

Zvolenčania žijú v malom trápnom meste, dobre že nie na dedine, kde sa nedá nič ani kúpiť. A Banskobystričania, krepie ťalce, tí nemajú ani len na vlastnú mestskú hromadnú dopravu, keďže ju prevádzkuje SAD Zvolen.

Doberačky týchto dvadsať kilometrov od seba vzdialených miest mieria presne, niektoré pomenovania sú známe len pre obyvateľov daných miest, iné si uchmatol celý národ.

Vie sa o ospalých Kremničanoch, opitých Štiavničanoch alebo pyšných Bystričanoch a kyslé krupinské víno, tomu sa smial aj Hviezdoslav. Tichá rivalita miest však nevzniká len tak pre nič za nič, má korene v minulosti. Ako hlboko, zisťoval Mário Šmýkal.

Príbeh šialenej športovej pomsty

Prečítajte si tiež: USA sa za svoju hviezdu hanbili. I keď tam dokázala to, čo nik pred ňou

Bol 6. január 1994, chvíľku po tretej popoludní. Nancy Kerriganová odchádzala z tréningu v Cobo Arene v Detroite, keď ju napadol neznámy muž. Len pár dní pred americkou kvalifikáciou na olympiádu v Lillehammeri. Reportérka Dana Scartonová nestihla najväčšej americkej nádeji na zisk zlatej medaily položiť ani prvú otázku.

Z ničoho nič sa objavil mohutný muž, vytiahol železnú tyč a udrel Kerriganovú pár centimetrov pod kolenom. Všetko zachytili televízne kamery. Vyšetrovanie ukázalo, že za útokom stál Jeff Gillooly - vtedajší manžel inej krasokorčuliarky. Tonye Hardingovej.

Slovenky, ktoré premieňajú staré na nové

Prečítajte si tiež: Upcyklácia je budúcnosť. Tieto Slovenky vás presvedčia, že aj odpad sa dá obliecť

Tvoria tak, aby boli spokojné ony, zákazník a aj naša planéta. Svoje netradičné oblečenie postavili na upcyclingu, teda výrobnom postupe, ktorý sa čoraz viac dostáva do popredia módy a osvojujú si ho mnohí návrhári popularizujúci takzvanú slow fashion. Stojí na snahe neplytvať, ale vytvárať nové kúsky z materiálov, ktoré by inak skončili ako textilný odpad.

Šikovné mladé návrhárky transformujú takéto odevy na jedinečné kusy oblečenia a zároveň vytvárajú alternatívu k veľkým módnym reťazcom.