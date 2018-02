Vojenskí policajti sa vrátili z operácie v Stredozemnom mori

Za šesťmesačné pôsobenie majú za sebou 18 záchranných a kontrolných operácií.

9. feb 2018 o 15:35 SITA

BRATISLAVA. Vojenskí policajti sa vrátili z operácie EUNAVFOR MED Sophia, v rámci ktorej pomáhali obmedziť prevádzanie ľudí z afrických štátov do Európy.

Ako informovala agentúru SITA hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková, desiati príslušníci vojenskej polície pôsobili v námornej operácii historicky po prvýkrát.

Záchranné a kontrolné operácie

Za šesťmesačné pôsobenie v Stredozemnom mori majú za sebou 18 záchranných a kontrolných operácií. V areáli Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici ich dnes privítali štátny tajomník rezortu obrany Marián Saloň, zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR generálporučík Pavel Macko a riaditeľ Vojenskej polície plukovník Michal Migát.



„Operácia EUNAVFOR MED Sophia bola prvou námornou operáciou, do ktorej sa Slovenská republika zapojila, a to aj napriek tomu, že v rámci našich ozbrojených síl námorné sily vybudované nemáme. Výkony a pripravenosť členov našej prvej rotácie v Stredozemnom mori boli hodnotené veľmi pozitívne. Príslušníci vojenskej polície zvládli úlohy úspešne a vysoko profesionálne, a to aj napriek tomu, že na operácii tohto typu nikdy predtým neboli,“ povedal štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marián Saloň.

V Stredozemnom mori zasahovali vojenskí policajti spolu 18-krát. "Väčšia časť zásahov bola zameraná na získavanie informácií, ktoré by mohli viesť k rozpletaniu sietí nelegálnych činností a záchranu životov ľudí, ktorí sa ocitli v tiesni,“ spresnil veliteľ operácie nadrotmajster Ladislav Kováč.

Do konca mája

Od januára tohto roku pôsobí v takzvanom "Boarding teame", na lodi pod nemeckým velením, už druhá rotácia zložená z dvoch päťčlenných tímov, príslušníkov slovenskej Vojenskej polície.

Tí budú v Stredomorí plniť úlohy medzinárodnej operácie EUNAVFOR MED Sophia do konca mája tohto roka.



Vojenská polícia si dnes v Banskej Bystrici zároveň pripomenula 27. výročie svojho vzniku.

Jej riaditeľ Michal Migát pri tejto príležitosti vo svojom príhovore vyzdvihol prácu všetkých vojenských policajtov a poďakoval im za kvalitné plnenie úloh nielen na Slovensku, ale aj v zahraničných misiách a operáciách.