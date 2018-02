Kažimír chce daň z poistiek od októbra

Minister sa neobáva, že ľuďom zdražie poistné, lebo poisťovne musia o občana súťažiť.

11. feb 2018 o 13:40 SITA

BRATISLAVA. Dane, vývoj od krízy v roku 2008 či vyrovnané hospodárenie boli hlavnými témami relácie V politike televízie TA3 s ministrom financií Petrom Kažimírom (Smer-SD).

Podľa toho budeme mať od krízy v roku 2008 podľa prognóz najlepšie tri roky z pohľadu rastu. Kažimír ale zároveň pripustil, že teraz, „keď svieti slnko, treba robiť veci, ktoré sa nedajú, keď je zamračené“.

Kažimír priznal, že obdobie rastu platí pre celú EÚ, avšak kritiku opozície, ktorá tvrdí, že rast Slovensko čaká napriek, nie vďaka ministerstvu, odmietol. „Hovoríte, že treba šetriť, ale zároveň, kam všade mám dať peniaze. Vždy je to tak – jedna holá veta, že treba šetriť a potom veľa rozvitých viet o tom, kde treba dať peniaze,“ povedal na margo kritiky šéf štátnej kasy. Dodal, že vie, že žiadna párty netrvá večne a chce dosiahnuť vyrovnaný rozpočet.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Kažimír rozprával aj o daniach – na giganty ako Facebook či Google, ale aj na poistky. Daň z poistného je podľa neho súčasť plánu ako dosiahnuť vyrovnané hospodárenie. Vysvetlil, že asi každý na Slovensku má skúsenosť s vymáhaním poistného a ak existujú ľudia, ktorí sú s prácou poisťovní spokojní, chce vedieť ich mená. Túto daň obhajoval aj tým, že ju má väčšina krajín, ale priznal, že to nie je nariadenie EÚ.

„Nie je to príkaz z Bruselu, klamal by som, ak by som to hádzal na Brusel,“ povedal minister. Dodal, že k zákonu je 250 pripomienok, očakáva, že v apríli sa návrh dostane na vládu, do leta ho odobrí parlament a bude môcť platiť od októbra. Nebojí sa, že ľuďom zdražie poistné, lebo poisťovne musia o občana súťažiť.

Pokiaľ ide o zdanenie gigantov, Kažimír pripomenul, že na Slovensku už platí novinka, podľa ktorej firmy ako Uber alebo booking.com tu musia založiť prevádzkareň a platiť dane. Ak tak neurobia, musia platiť zrážkovú daň. Pokiaľ ide o firmy ako Facebook a Google, Slovensko čaká na návrh Európskej komisie. Priznal, že tento návrh nebude odsúhlasený všetkými štátmi, ale Slovensko sa k nemu prihlási.