Gajdoš sa bojí o bezpečnosť Slovákov, Danko hovoril o teátre opozície

Predstavitelia SNS obhajovali nákupy na ministerstve obrany.

11. feb 2018 o 14:25 TASR

BRATISLAVA. Cieľom Ministerstva obrany (MO) SR je zabezpečiť obranu SR a bezpečnosť Slovákov. Vyhlásil to minister obrany SR Peter Gajdoš (SNS) v nedeľňajšej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Zároveň podotkol, že nákupy v obrane sú transparentné a dôveryhodné.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Vraj nešiel do politiky bohatnúť

Prečítajte si tiež: Gajdoš dostal na vývoj transportérov rok, analytici sa boja predraženia

"Nešiel som do politiky, aby som zbohatol. Ak by mi niekto ponúkol, že by som mal ísť kvôli biznisu robiť ministra obrany, tak nie. Ako bývalý trojhviezdičkový generál som prijal túto šancu na budovanie Ozbrojených síl SR v zmysle programového vyhlásenia vlády," povedal Gajdoš s tým, že jeho cieľom je na základe strategických dokumentov zabezpečiť obranu SR a bezpečnosť Slovákov. "Nechcem a nebudem hazardovať s dôveryhodnosťou občanov SR," doplnil.

Minister obrany reagoval aj na situáciu ohľadom modernizácie armády, ktorej bola v piatok (9.2.) venovaná mimoriadna schôdza NR SR. "Žiadne tendre sme nevyhlásili, riešime záležitosti vývoja a výskumu. V prípade vozidiel 8x8 je to vývoj a výskum v zmysle transparentného riešenia problému," povedal minister.

Spoluprácu s fínskou spoločnosťou Patria, ktorá vyrába obrnené vozidlá, považuje Gajdoš za transparentnú. Bývalý minister obrany a poslanec NR SR Ľubomír Galko (SaS) uviedol, že nespochybňuje fínske obrnené vozidlá 8x8, považuje ich za kvalitné.

Danko obranu obhajoval

Slovenská národná strana (SNS) je na ministerstve obrany činná a pracuje efektívne. Povedal to šéf SNS a predseda parlamentu Andrej Danko v relácii TA3 V politike. Opozícia podľa neho robí okolo nákupov týkajúcich sa armády neodborné 'teátro'.

"Vo svojej kritike nie je konštruktívna, argumentuje informáciami z internetu," uviedol. Armáda je podľa neho v žalostnom stave a roky sa do nej neinvestovalo tak, ako by potrebovala. Voči iniciatíve zvolať mimoriadnu schôdzu k nákupom v armáde ale nemá negatívne pocity.

"Pretože minister obrany Peter Gajdoš (SNS) vysvetlil procesy jasne a zrozumiteľne. A okrem iného sme ešte nič nekúpili," uviedol Danko. Stále si stojí za svojím, že je lepšie uzavrieť kontrakt "štát so štátom". Povedal to v súvislosti s Fínmi a nákupmi v armáde. Tento partner je podľa neho transparentný, tak nevie, v čom je problém. Okrem iného sa do tejto veci zapojí aj slovenský zbrojársky priemysel, pripomenul. Slovensko a Fínsko robí podľa neho spoločný vývoj vozidla.

Mali sa tendrovať

"Nákupy sa mali tendrovať," vysvetlil mu kritiku z radov opozície šéf Sme Rodina Boris Kollár s tým, že sa to nestalo. Reči o spoločnom vývoji vozidla sú podľa neho len zásterkou, cez ktorú sa obišla otvorená súťaž.

Tvrdí, že opozícia nemá dôvod dôverovať SNS, lebo na politickej scéne je roky a niektorí jej bývalí ministri chodia po súdoch. "Osobne nemám problém s Fínmi ani s prácou pre slovenský priemysel. Tŕňom v oku je ten 'parazól' utajenia," vysvetlil Kollár s tým, že inak by si politici k tejto veci nemuseli hľadať informácie po weboch. "Nedáme SNS bianko šek, lebo vy ste vybrali generálov, čo sa tomu rozumejú," odkázal Kollár.

Danko sa ohradil. Kollár podľa neho žije životom bohéma a nebol na vojne tak ako on. "Chceli ste si uľahčiť život, žijete si ako bohém a ak nemáte argumenty, rovnako ako iní opoziční poslanci sem šplechnete tvrdenia o transparentnosti a pritom vás spájajú s mafiánskym prostredím," povedal Danko. "Vaše útoky sa ma nedotknú, lebo s nimi začínate vždy, keď vám dôjdu relevantné argumenty," odpovedal Kollár.

Danko a Kollár debatovali aj o stanovení pevného veku odchodu do dôchodku. Tejto myšlienke je naklonený. S nastolením tejto témy súhlasí aj Kollár, takisto je za diskusiu o stropovaní a aj o téme preddôchodku. "Ak je návrh dobrý, nemáme problém ho podporiť," povedal šéf Sme Rodina s tým, že sa týka aj návrhov zo strany kotlebovcov.

Ten opäť koalícii vyčítal, "že im kradne návrhy tak, ako to bolo aj s exekučnou amnestiou". Danko mu odpovedal, že opozičné návrhy sú neodborné a často majú malý rozsah . "A čo sa týka exekučnej amnestie, koalícia tomu dala správny smer," dodal ironicky s tým, "že je úžasné robiť politiku v opozícii". "Mohla tam byť aj SNS, vy ste sa hrabali do vlády," reagoval Kollár.