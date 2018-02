Ak by Vašečka neuspel, Hlina mu vie nájsť miesto v predsedníctve

Hlina tvrdí, že má v KDH dostatočnú podporu.

11. feb 2018 o 16:09 TASR

BRATISLAVA. Ak by sa nový člen KDH Richard Vašečka nestal predsedom hnutia, súčasný šéf kresťanských demokratov Alojz Hlina by vedel využiť jeho potenciál vo vyšších štruktúrach KDH.

Potvrdil to sám Hlina v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike.

Regióny alebo konzílium

Vašečka by mohol dostať funkciu v predsedníctve, súvisela by s regiónmi alebo konzíliom, uviedol Hlina. Ľudí na tento post navrhuje podľa stanov predseda KDH a ešte nie sú obsadené. "Čakal som na veľké mená a Richard Vašečka tento predpoklad spĺňa," povedal.

Hlina naznačil, že Vašečka vstúpil do ringu o predsednícky post za nefér podmienok. "Stále verím, že to nie je ten Richard, za akého sa prezentuje," povedal s tým, že má asi zlého trénera a radí mu vymeniť ho.

"Udrel odzadu, a to sa nerobí, povedal šéf KDH v narážke na fakt, že Vašečka ho vyzýva na boj o dôležitý post v čase, keď dostal hnutie z dna. Hlina Vašečku v KDH napriek tomu víta, pýta sa však, prečo o tento post nemal záujem v roku 2016, keď bolo hnutie z hľadiska preferencií voličov slabé a "teplo parlamentu bolo ďaleko".

Hlina sa subjektívne o podporu nebojí

Hlina tvrdí, že má v KDH dostatočnú podporu. Pripomína však, že hovorí o subjektívnom pocite. Podporu mu vyjadrili aj členovia predsedníctva KDH. Po svojom neúspechu by automaticky nehovoril o odchode, no zvažoval by ho.

Myslí si, že uskutočnené zmeny po jeho príchode môžu prekážať niektorým bývalým poslancom či europoslancom. Konkrétne spomenul zásadu "trikrát a prestávka", ktorú prijala Rada KDH. "Niektorí si mysleli, že budú na istých postoch doživotne," uviedol Hlina.

Vašečka rozmýšľal o vstupe do KDH posledný štvrťrok. Dovtedy bol predsedom poslaneckého klubu OĽaNO. Nakoniec sa rozhodol kandidovať aj na post predsedu hnutia po komunikácii s viacerými členmi KDH. Bojovať v takomto čase o predsednícky post sa rozhodol z dôvodu viacerých ponúk zvnútra hnutia. "V roku 2016 som takúto ponuku nedostal," odkázal Hlinovi s tým, že v KDH je nespokojnosť.

Vašečka nechce hovoriť o neférovosti

Vašečka tvrdí, že ponuku vstúpiť do KDH by prijal aj vtedy, ak by ho neprehovárali na predsednícky post. Myslí si, že je dobrý a silný kandidát.

O neférovosti by nehovoril, zdôrazňuje legitimitu demokratickej súťaže. "Prácu Alojza Hlinu oceňujem a ďakujem mu za ňu, ale KDH má na viac ako na sedem percent a má väčší potenciál pritiahnuť k sebe nových členov i voličov," uviedol Vašečka s tým, že Hlina z toho nevie dostatočne vyťažiť.

"Okrem iného dokážem spájať nielen zvnútra, ale aj navonok," odkázal Hlinovi Vašečka. Myslí si, že vie dobre komunikovať s lídrami v celom spektre. "A ani naťahovačky okolo komunálnych volieb so mnou nehrozia, pretože nemám neuvážené vyjadrenia," povedal Vašečka. V programe KDH by chcel dať väčší dôraz na školstvo a zdravotníctvo. Hnutie "nechce iba zachraňovať, chce z neho urobiť silného partnera vo vláde".

Vašečka už nechce komentovať dianie v OĽaNO. Hlina mu totiž vytkol, že tam nefunguje demokracia, a preto z klubu odišiel. Na margo komunálnych volieb Hlina uviedol, že má záujem baviť sa o spolupráci so SaS a OĽaNO a verí v dohodu. "K stolu neprídeme po kolenačky a ak sa nedohodneme, do komunálnych volieb pôjdeme samostatne," dodal Hlina.

Nového predsedu KDH si budú kresťanskí demokrati voliť na sneme 17. marca v Ružomberku.