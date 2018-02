Modernizácia armády zhoršuje vzťahy v koalícii

Na snímke je prototyp osemkolesového obrneného vozidla z dielne fínskej zbrojárskej spoločnosti Patria vychádzajúci z modelu AMV XP, ktoré ministerstvo obrany ukázalo verejnosti na Záhorí krátko predtým, ako sa podrobí vojenským a technickým skúškam. Zhruba takto by mali vyzerať vozidlá pre slovenskú armádu. Zbraňovú vežu by mali vyrábať slovenské spoločnosti, kompletizácia by mala prebiehať tu.(Zdroj: SME/Jozef Jakubčo)