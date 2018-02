Doktorandi a učitelia sa môžu uchádzať o štipendiá do Bieloruska

Uzávierka online žiadostí je do 15. marca.

12. feb 2018 o 12:26 SITA

BRATISLAVA 12.februára (SITA) - Slovenskí doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumníci sa môžu uchádzať o štipendiá do Bieloruska.

Ako informuje webový portál Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA), Bielorusko ponúka štipendiá na jednomesačný až desaťmesačný výskumný pobyt.

Prijímajúca strana hradí vzdelávanie, štipendium, ubytovanie za podmienok platných pre bieloruských študentov a zdravotnú starostlivosť. Rezort školstva SR hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť a príplatok k štipendiu.



Uzávierka online žiadostí je do 15. marca na stránke www.saia.sk.



Štipendiá do Bieloruska sa udeľujú na základe medzivládnej bilaterálnej Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom školstva a vedy Bieloruskej republiky.